Пермский ХК «Молот» обыграл ХК «Зауралье» в Кургане

21 сентября 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

Курганцы проиграли со счетом 3:1 Фото: Илья Московец © URA.RU Хоккейный клуб «Молот» из Перми одержал победу в матче с курганским ХК «Зауралье». Об этом сообщили в пресс-службе пермского клуба. «В упорной борьбе „Молот“ добыл волевую победу в Кургане в матче против ХК „Зауралье“. Благодарим болельщиков за поддержку», — сообщили в telegram-канале хоккейного клуба. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу пермяков. Ранее ХК «Зауралье» разгромил команду из Ижевска со счетом 9:0. В сентябре 2024 года «Молот» подписал контракт с нападающим Денисом Голубевым, который ранее выступал за команды Магнитогорска и Казани. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Молот» из Перми одержал победу в матче с курганским ХК «Зауралье». Об этом сообщили в пресс-службе пермского клуба. «В упорной борьбе „Молот“ добыл волевую победу в Кургане в матче против ХК „Зауралье“. Благодарим болельщиков за поддержку», — сообщили в telegram-канале хоккейного клуба. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу пермяков. Ранее ХК «Зауралье» разгромил команду из Ижевска со счетом 9:0. В сентябре 2024 года «Молот» подписал контракт с нападающим Денисом Голубевым, который ранее выступал за команды Магнитогорска и Казани.