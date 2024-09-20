20 сентября 2024

Пермский ХК «Молот» обыграл ХК «Зауралье» в Кургане

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Курганцы проиграли со счетом 3:1 Фото:

Хоккейный клуб «Молот» из Перми одержал победу в матче с курганским ХК «Зауралье». Об этом сообщили в пресс-службе пермского клуба.

«В упорной борьбе „Молот“ добыл волевую победу в Кургане в матче против ХК „Зауралье“. Благодарим болельщиков за поддержку», — сообщили в telegram-канале хоккейного клуба. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу пермяков.

Ранее ХК «Зауралье» разгромил команду из Ижевска со счетом 9:0. В сентябре 2024 года «Молот» подписал контракт с нападающим Денисом Голубевым, который ранее выступал за команды Магнитогорска и Казани.

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Хоккейный клуб «Молот» из Перми одержал победу в матче с курганским ХК «Зауралье». Об этом сообщили в пресс-службе пермского клуба. «В упорной борьбе „Молот“ добыл волевую победу в Кургане в матче против ХК „Зауралье“. Благодарим болельщиков за поддержку», — сообщили в telegram-канале хоккейного клуба. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу пермяков. Ранее ХК «Зауралье» разгромил команду из Ижевска со счетом 9:0. В сентябре 2024 года «Молот» подписал контракт с нападающим Денисом Голубевым, который ранее выступал за команды Магнитогорска и Казани.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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