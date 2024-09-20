Politico: США планируют объявить о сокращении военного присутствия в Ираке

21 сентября 2024 в 01:56 Размер текста - 17 +

Американские силы будут продолжать наносить удары по террористам в регионе, заявили чиновники Фото: miliman/pickupimage.com США планируют на следующей неделе объявить о соглашении с Ираком, предусматривающем сокращение численности американских военных в стране. Об этом заявили чиновники из администрации американского президента Джо Байдена. «США рассчитывают объявить на следующей неделе о давно ожидаемом соглашении с Ираком о сокращении присутствия американских войск в стране», — пишет Politico со ссылкой на чиновников. Уточняется, что около 2,5 тысячи американских военных должны покинуть Ирак к концу 2026 года. По словам одного из собеседников, переговоры находятся на последней стадии. Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что Багдаде скоро объявят о завершении пребывания на территории страны международной коалиции во главе с США. Он подчеркнул, что «больше нет оправдания» для нахождения американских войск на территории страны. Как пишет Reuters, страны уже достигли понимания по планам вывода войск коалиции, передает RT. Однако Пентагон сообщал, что не готов объявить о конкретных шагах по выводу сил из Ирака. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США планируют на следующей неделе объявить о соглашении с Ираком, предусматривающем сокращение численности американских военных в стране. Об этом заявили чиновники из администрации американского президента Джо Байдена. «США рассчитывают объявить на следующей неделе о давно ожидаемом соглашении с Ираком о сокращении присутствия американских войск в стране», — пишет Politico со ссылкой на чиновников. Уточняется, что около 2,5 тысячи американских военных должны покинуть Ирак к концу 2026 года. По словам одного из собеседников, переговоры находятся на последней стадии. Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что Багдаде скоро объявят о завершении пребывания на территории страны международной коалиции во главе с США. Он подчеркнул, что «больше нет оправдания» для нахождения американских войск на территории страны. Как пишет Reuters, страны уже достигли понимания по планам вывода войск коалиции, передает RT. Однако Пентагон сообщал, что не готов объявить о конкретных шагах по выводу сил из Ирака.