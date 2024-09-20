20 сентября 2024

Сийярто пристыдил Европу, скрывающую торговые отношения с РФ

Сийярто: вся Европа торгует с Россией, но только Венгрия не скрывает это
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Петер Сийярто, Министр иностранных дел Венгрии, на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2024). День второй., Сийярто Петер
Петер Сийярто заявил, что санкции против РФ не работают Фото:

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что несмотря на санкции, европейские страны продолжают торговать с Россией, но только Венгрия делает это открыто. Об этом он сказал на заседании российско-венгерской межправкомиссии.

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«Санкции не действуют, поскольку большая часть европейских компаний желают обходным путем сохранить экономическое сотрудничество с РФ… Я хотел бы подчеркнуть — вся Европа торгует с Россией, некоторые отрицают, а у нас в этом необходимости нет. Мы честно и открыто обсуждаем этот вопрос», — цитируют слова Сийярто РИА Новости.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не сможет выжить без поставок российской нефти из-за отсутствия достаточной альтернативной инфраструктуры. Он отметил, что альтернативной замены, чтобы полностью обеспечить страну, на данный момент нет. В июне, во время Петербургского международного экономического форума, Сийярто сказал, что не намерен снимать ограничения на импорт зерна с Украины.

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что несмотря на санкции, европейские страны продолжают торговать с Россией, но только Венгрия делает это открыто. Об этом он сказал на заседании российско-венгерской межправкомиссии. «Санкции не действуют, поскольку большая часть европейских компаний желают обходным путем сохранить экономическое сотрудничество с РФ… Я хотел бы подчеркнуть — вся Европа торгует с Россией, некоторые отрицают, а у нас в этом необходимости нет. Мы честно и открыто обсуждаем этот вопрос», — цитируют слова Сийярто РИА Новости. Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не сможет выжить без поставок российской нефти из-за отсутствия достаточной альтернативной инфраструктуры. Он отметил, что альтернативной замены, чтобы полностью обеспечить страну, на данный момент нет. В июне, во время Петербургского международного экономического форума, Сийярто сказал, что не намерен снимать ограничения на импорт зерна с Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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