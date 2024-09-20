Челябинцам рассказали о сентябрьских ценах на помидоры

Свежие домашние сортовые помидоры обойдутся челябинцам в 300 рублей за килограмм. Плоды на переработку из Киргизии при покупке оптом будут стоить 35 рублей за кило. Соответствующие предложения появились на интернет-доске объявлений.
«Продам томаты мясистые, выращенные без нитратов для себя. Помидоры есть на засолку и на еду от 250 до 300 рублей. Цена зависит от размера», — сообщил автор объявления из Копейска на сайте «Авито».
Самый бюджетный вариант среди объявлений о продаже помидоров — 35 рублей. Товар из Киргизии, который можно забрать в Сосновском районе Челябинской области, по этой цене готовы отдать при покупке от 300 килограммов. При этом продавец сообщает, что в наличии имеется 15 тонн, и плоды лучше использовать для переработки.
Кроме свежих томатов челябинцам предлагает вяленые, маринованные помидоры, в виде лечо и домашних закусок с хреном. Всего по региону представлено порядка сотни предложений от дачников и предпринимателей.
Ранее челябинцам озвучили цены на свежий урожай картофеля. Так, килограмм картошки в регионе обойдется покупателям от 16 до 70 рублей.
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