20 сентября 2024

Челябинцам рассказали о сентябрьских ценах на помидоры

В Челябинске килограмм помидоров обойдется от 35 до 300 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Рынок у Мальвинки. Тюмень, овощи, помидоры, помидоры урожай
В регионе продают помидоры и местного производства, и привозные Фото:

Свежие домашние сортовые помидоры обойдутся челябинцам в 300 рублей за килограмм. Плоды на переработку из Киргизии при покупке оптом будут стоить 35 рублей за кило. Соответствующие предложения появились на интернет-доске объявлений.

«Продам томаты мясистые, выращенные без нитратов для себя. Помидоры есть на засолку и на еду от 250 до 300 рублей. Цена зависит от размера», — сообщил автор объявления из Копейска на сайте «Авито».

Самый бюджетный вариант среди объявлений о продаже помидоров — 35 рублей. Товар из Киргизии, который можно забрать в Сосновском районе Челябинской области, по этой цене готовы отдать при покупке от 300 килограммов. При этом продавец сообщает, что в наличии имеется 15 тонн, и плоды лучше использовать для переработки.

Кроме свежих томатов челябинцам предлагает вяленые, маринованные помидоры, в виде лечо и домашних закусок с хреном. Всего по региону представлено порядка сотни предложений от дачников и предпринимателей.

Ранее челябинцам озвучили цены на свежий урожай картофеля. Так, килограмм картошки в регионе обойдется покупателям от 16 до 70 рублей.

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Свежие домашние сортовые помидоры обойдутся челябинцам в 300 рублей за килограмм. Плоды на переработку из Киргизии при покупке оптом будут стоить 35 рублей за кило. Соответствующие предложения появились на интернет-доске объявлений. «Продам томаты мясистые, выращенные без нитратов для себя. Помидоры есть на засолку и на еду от 250 до 300 рублей. Цена зависит от размера», — сообщил автор объявления из Копейска на сайте «Авито». Самый бюджетный вариант среди объявлений о продаже помидоров — 35 рублей. Товар из Киргизии, который можно забрать в Сосновском районе Челябинской области, по этой цене готовы отдать при покупке от 300 килограммов. При этом продавец сообщает, что в наличии имеется 15 тонн, и плоды лучше использовать для переработки. Кроме свежих томатов челябинцам предлагает вяленые, маринованные помидоры, в виде лечо и домашних закусок с хреном. Всего по региону представлено порядка сотни предложений от дачников и предпринимателей. Ранее челябинцам озвучили цены на свежий урожай картофеля. Так, килограмм картошки в регионе обойдется покупателям от 16 до 70 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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