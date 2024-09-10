10 сентября 2024

Челябинцам озвучили цены на свежий урожай картофеля

Картофель в Челябинской области стоит от 16 до 70 рублей за килограмм
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Алексей Текслер на открытии выставки АГРО-2024. Челябинск, овощи, продукты, картофель, урожай, картошка, еда, продуктовая безопасность
Челябинцам предлагают различные варианты покупки картофеля Фото:

Килограмм картофеля в Челябинской области обойдется покупателям от 16 до 70 рублей. Различные объявления о продаже «второго хлеба» нового урожая появились на сайте объявлений.

«Белый картофель сорта „Аризона“. Продажа только от двух тонн — 16 рублей», — отмечает продавец из деревни Ужевка Сосновского района на сайте «Авито». В то же время розничный продавец из Магнитогорска предлагает картофель с собственного огорода за 70 рублей. Автор объявления представляет его как «экологически чистый продукт», выращенный на перегное, воде и солнце.

Всего по соответствующему запросу сайт «Авито» предлагает более 300 предложений по Челябинской области. На цену за килограмм картофеля влияет не только его сорт, но и состояние, место посадки, а также объем покупки.

В августе руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев подчеркнул, что из-за продолжительных дождей в Челябинской области ожидается неурожай картофеля. Он спрогнозировал его масштабный дефицит у фермеров и хозяйств.

Фермеры Магнитогорска, со своей стороны, заявили, что урожай картофеля будет на том же уровне, что и в 2023 году. По их мнению, прошедшие летом сильные ливни на продукцию не повлияли.

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Килограмм картофеля в Челябинской области обойдется покупателям от 16 до 70 рублей. Различные объявления о продаже «второго хлеба» нового урожая появились на сайте объявлений. «Белый картофель сорта „Аризона“. Продажа только от двух тонн — 16 рублей», — отмечает продавец из деревни Ужевка Сосновского района на сайте «Авито». В то же время розничный продавец из Магнитогорска предлагает картофель с собственного огорода за 70 рублей. Автор объявления представляет его как «экологически чистый продукт», выращенный на перегное, воде и солнце. Всего по соответствующему запросу сайт «Авито» предлагает более 300 предложений по Челябинской области. На цену за килограмм картофеля влияет не только его сорт, но и состояние, место посадки, а также объем покупки. В августе руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев подчеркнул, что из-за продолжительных дождей в Челябинской области ожидается неурожай картофеля. Он спрогнозировал его масштабный дефицит у фермеров и хозяйств. Фермеры Магнитогорска, со своей стороны, заявили, что урожай картофеля будет на том же уровне, что и в 2023 году. По их мнению, прошедшие летом сильные ливни на продукцию не повлияли.
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