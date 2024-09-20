20 сентября 2024

В Ингушетии тысячи человек встречают тела охранников, погибших у Wildberries. Видео

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Тысячи людей собрались в аэропорту Магаса
Тысячи людей собрались в аэропорту Магаса Фото:
новость из сюжета
У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

В Ингушетии тысячи человек встречают тела охранников, погибших при стрельбе в офисе Wildberries. Местные жители собрались в аэропорту Магаса, пишет telegram-канал Mash.

«Тысячи людей собрались в аэропорту Магаса, чтобы встретить тела охранников, погибших в офисе Wildberries», — передает Mash. Уточняется, что Адам Алмазов и Исламбек Эльмурзиев скончались в результате стрельбы.

Во время стрельбы у офиса Wildberries в Москве погибли два человека. По факту инцидента СК возбудил дело. На данный момент известно об аресте 30 подозреваемых. Среди задержанных был сооснователь компании Владислав Бакальчук. Сегодня стало известно, что его отпустили из-за отсутствия доказательств.

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В Ингушетии тысячи человек встречают тела охранников, погибших при стрельбе в офисе Wildberries. Местные жители собрались в аэропорту Магаса, пишет telegram-канал Mash. «Тысячи людей собрались в аэропорту Магаса, чтобы встретить тела охранников, погибших в офисе Wildberries», — передает Mash. Уточняется, что Адам Алмазов и Исламбек Эльмурзиев скончались в результате стрельбы. Во время стрельбы у офиса Wildberries в Москве погибли два человека. По факту инцидента СК возбудил дело. На данный момент известно об аресте 30 подозреваемых. Среди задержанных был сооснователь компании Владислав Бакальчук. Сегодня стало известно, что его отпустили из-за отсутствия доказательств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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