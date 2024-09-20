Бакальчук сделал заявление, находясь на свободе

Бакальчук: нахожусь дома, правда будет на нашей стороне

21 сентября 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

Бакальчук заявил, что приехал в офис Wildberriesс мирными намерениями Фото: © Kadyrov_95/Telegram/https://t.me/RKadyrov_95/4943 Владислав Бакальчук сделал заявление, находясь дома. Он сообщил, что с ним «все в порядке» и рассказал подробности событий, произошедших у офиса Wildberries. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Он заявил, что жалеет о случившейся трагедии и верит, что «правда будет на его стороне». «Я глубоко сожалею, что моя попытка мирного разрешения ситуации и встречи с Татьяной в офисе Wildberries моей собственной компании из-за провокации превратилась в трагедию», — написал он. Бакальчук заявил, что приехал в офис с мирными намерениями для урегулирования вопросов, касающихся выплат сотрудникам и подрядчикам ВБ-Девелопмент. Владислав отметил, что перед посещением офиса уведомил органы правопорядка для предотвращения прямого конфликта. «Несмотря на это, при входе в офис по нам открыли огонь непонятные мне люди. К сожалению, есть жертвы. Могу предположить, что они уже ждали нас», — заявил Бакальчук. В своем сообщении Владислав обратился к Татьяне Бакальчук. По его словам, Татьяна не решает проблемы, а позволяет «разворовывать компанию новым „партнеры“ братьям Мирзоянам под покровительством Бекхана Барахоева и Сулеймана Керимова». Он также выразил уверенность, что власти рабирутся в случившемся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владислав Бакальчук сделал заявление, находясь дома. Он сообщил, что с ним «все в порядке» и рассказал подробности событий, произошедших у офиса Wildberries. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Он заявил, что жалеет о случившейся трагедии и верит, что «правда будет на его стороне». «Я глубоко сожалею, что моя попытка мирного разрешения ситуации и встречи с Татьяной в офисе Wildberries моей собственной компании из-за провокации превратилась в трагедию», — написал он. Бакальчук заявил, что приехал в офис с мирными намерениями для урегулирования вопросов, касающихся выплат сотрудникам и подрядчикам ВБ-Девелопмент. Владислав отметил, что перед посещением офиса уведомил органы правопорядка для предотвращения прямого конфликта. «Несмотря на это, при входе в офис по нам открыли огонь непонятные мне люди. К сожалению, есть жертвы. Могу предположить, что они уже ждали нас», — заявил Бакальчук. В своем сообщении Владислав обратился к Татьяне Бакальчук. По его словам, Татьяна не решает проблемы, а позволяет «разворовывать компанию новым „партнеры“ братьям Мирзоянам под покровительством Бекхана Барахоева и Сулеймана Керимова». Он также выразил уверенность, что власти рабирутся в случившемся.