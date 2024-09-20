Figaro: сотрудничество Дурова со следствием вызвало запросы от других стран

21 сентября 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

Дурова отпустили под залог Фото: TechCrunch /Flickr новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Telegram начал сотрудничать с французским правосудием, что привело к запросам информации от других стран для расследования киберпреступлений. Об этом сообщает газета Figaro. Это произошло после задержания Павла Дурова во Франции. «Готовность Telegram к сотрудничеству с правосудием способствует продвижению множества национальных и международных расследований», — приводит Figaro слова источника. Сотрудничество мессенджера оказывает помощь всем европейским странам, входящим в Евроюст, и уже позволило одной из стран ЕС получить ответы на запросы, связанные с тяжкими преступлениями. По информации Figaro, это сотрудничество также привлекло внимание крупной международной державы и дел из других стран, включая Южную Корею. Случаи, связанные с киберпреступлениями, в том числе детской порнографией, начали регистрироваться во французской системе правосудия. Ранее Liberation сообщало о том, что после задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции мессенджер стал отвечать на запросы следователей. Прокурор Парижа Лор Бекко подчеркивала важность реакции Telegram на запросы по делам о детской порнографии. Дурова задержали 24 августа в Париже. Бизнесмена обвиняли в отказе сотрудничать со следствием, причастности к терроризму, отмыванию денег и других преступлениях, напоминает телеканал 360. Позже его отпустили под залог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram начал сотрудничать с французским правосудием, что привело к запросам информации от других стран для расследования киберпреступлений. Об этом сообщает газета Figaro. Это произошло после задержания Павла Дурова во Франции. «Готовность Telegram к сотрудничеству с правосудием способствует продвижению множества национальных и международных расследований», — приводит Figaro слова источника. Сотрудничество мессенджера оказывает помощь всем европейским странам, входящим в Евроюст, и уже позволило одной из стран ЕС получить ответы на запросы, связанные с тяжкими преступлениями. По информации Figaro, это сотрудничество также привлекло внимание крупной международной державы и дел из других стран, включая Южную Корею. Случаи, связанные с киберпреступлениями, в том числе детской порнографией, начали регистрироваться во французской системе правосудия. Ранее Liberation сообщало о том, что после задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции мессенджер стал отвечать на запросы следователей. Прокурор Парижа Лор Бекко подчеркивала важность реакции Telegram на запросы по делам о детской порнографии. Дурова задержали 24 августа в Париже. Бизнесмена обвиняли в отказе сотрудничать со следствием, причастности к терроризму, отмыванию денег и других преступлениях, напоминает телеканал 360. Позже его отпустили под залог.