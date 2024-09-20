20 сентября 2024

Figaro: сотрудничество Дурова со следствием вызвало запросы от других стран

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Дурова отпустили под залог Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Telegram начал сотрудничать с французским правосудием, что привело к запросам информации от других стран для расследования киберпреступлений. Об этом сообщает газета Figaro. Это произошло после задержания Павла Дурова во Франции.

«Готовность Telegram к сотрудничеству с правосудием способствует продвижению множества национальных и международных расследований», — приводит Figaro слова источника. Сотрудничество мессенджера оказывает помощь всем европейским странам, входящим в Евроюст, и уже позволило одной из стран ЕС получить ответы на запросы, связанные с тяжкими преступлениями.

По информации Figaro, это сотрудничество также привлекло внимание крупной международной державы и дел из других стран, включая Южную Корею. Случаи, связанные с киберпреступлениями, в том числе детской порнографией, начали регистрироваться во французской системе правосудия.

Ранее Liberation сообщало о том, что после задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции мессенджер стал отвечать на запросы следователей. Прокурор Парижа Лор Бекко подчеркивала важность реакции Telegram на запросы по делам о детской порнографии. Дурова задержали 24 августа в Париже. Бизнесмена обвиняли в отказе сотрудничать со следствием, причастности к терроризму, отмыванию денег и других преступлениях, напоминает телеканал 360. Позже его отпустили под залог.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Telegram начал сотрудничать с французским правосудием, что привело к запросам информации от других стран для расследования киберпреступлений. Об этом сообщает газета Figaro. Это произошло после задержания Павла Дурова во Франции. «Готовность Telegram к сотрудничеству с правосудием способствует продвижению множества национальных и международных расследований», — приводит Figaro слова источника. Сотрудничество мессенджера оказывает помощь всем европейским странам, входящим в Евроюст, и уже позволило одной из стран ЕС получить ответы на запросы, связанные с тяжкими преступлениями. По информации Figaro, это сотрудничество также привлекло внимание крупной международной державы и дел из других стран, включая Южную Корею. Случаи, связанные с киберпреступлениями, в том числе детской порнографией, начали регистрироваться во французской системе правосудия. Ранее Liberation сообщало о том, что после задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции мессенджер стал отвечать на запросы следователей. Прокурор Парижа Лор Бекко подчеркивала важность реакции Telegram на запросы по делам о детской порнографии. Дурова задержали 24 августа в Париже. Бизнесмена обвиняли в отказе сотрудничать со следствием, причастности к терроризму, отмыванию денег и других преступлениях, напоминает телеканал 360. Позже его отпустили под залог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...