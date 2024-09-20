В челябинском аэропорту предупредили о задержке рейса в Санкт-Петербург

21 сентября 2024 в 04:46 Размер текста - 17 +

В аэропорту Челябинска объявили о задержке рейса из северной столицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рейс из Челябинска в Санкт-Петербург компании Smartavia задерживается более чем на один час. Вместо 8 часов утра самолет должен вылететь в 09:10. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло аэропорта Баландино. «Челябинск-Санкт-Петербург, 5Н 528. По расписанию — 8:00. Расчетное — 9:10», — говорится на сайте челябинской воздушной гавани. Также на онлайн-табло сообщается о том, что рейс «Санкт-Петербург — Челябинск» 5Н 527 приземлится в 8:40, вместо запланированного времени в 7:20. Корреспондент URA.RU направил в компанию-перевозчик запрос для комментария. При наличии он будет опубликован. Как ранее сообщало URA.RU, рейс Челябинск-Нижневартовск 14 сентября задержался более чем на шесть часов. Соответствующее решение приняла авиакомпания. Пассажирам сообщили о задержке рейса Челябинск-Санкт-Петербург Скрин сайта https://cekport.ru/passengers/information/timetable/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рейс из Челябинска в Санкт-Петербург компании Smartavia задерживается более чем на один час. Вместо 8 часов утра самолет должен вылететь в 09:10. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло аэропорта Баландино. «Челябинск-Санкт-Петербург, 5Н 528. По расписанию — 8:00. Расчетное — 9:10», — говорится на сайте челябинской воздушной гавани. Также на онлайн-табло сообщается о том, что рейс «Санкт-Петербург — Челябинск» 5Н 527 приземлится в 8:40, вместо запланированного времени в 7:20. Корреспондент URA.RU направил в компанию-перевозчик запрос для комментария. При наличии он будет опубликован. Как ранее сообщало URA.RU, рейс Челябинск-Нижневартовск 14 сентября задержался более чем на шесть часов. Соответствующее решение приняла авиакомпания.