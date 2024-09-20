В челябинском аэропорту предупредили о задержке рейса в Санкт-Петербург

Рейс из Челябинска в Санкт-Петербург компании Smartavia задерживается более чем на один час. Вместо 8 часов утра самолет должен вылететь в 09:10. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло аэропорта Баландино.
«Челябинск-Санкт-Петербург, 5Н 528. По расписанию — 8:00. Расчетное — 9:10», — говорится на сайте челябинской воздушной гавани.
Также на онлайн-табло сообщается о том, что рейс «Санкт-Петербург — Челябинск» 5Н 527 приземлится в 8:40, вместо запланированного времени в 7:20. Корреспондент URA.RU направил в компанию-перевозчик запрос для комментария. При наличии он будет опубликован.
Как ранее сообщало URA.RU, рейс Челябинск-Нижневартовск 14 сентября задержался более чем на шесть часов. Соответствующее решение приняла авиакомпания.
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