Курганский депутат ГД Лисовский предложил доработать закон о такси

21 сентября 2024 в 04:59 Размер текста - 17 +

Сергей Лисовский предложил регулировать стоимость ОСАГО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы РФ от Курганской области Сергей Лисовский предложил доработать закон «О такси», чтобы учесть специфику работы самозанятых перевозчиков в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». «Сергей Лисовский предлагает доработать закон „О такси“ для учета специфики работы самозанятых перевозчиков. Действующий закон оказался неприменим для регионов, где 98-100% таксистов — это самозанятые на личных автомобилях. Депутат уверен, что необходимо разделить правовое регулирование для двух моделей такси: таксопарков и самозанятых водителей», — сообщили в группе отделения партии в соцсети «ВКонтакте». Также Лисовский предложил регулировать стоимость ОСАГО. Сообщалось, что Сергей Лисовский раскритиковал закон «О такси», так как условия, необходимые для осуществления пассажирских перевозок, являются невыполнимыми для многих регионов. Депутат подчеркнул, что были разработаны поправки в закон, но они не были поддержаны министерством транспорта РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы РФ от Курганской области Сергей Лисовский предложил доработать закон «О такси», чтобы учесть специфику работы самозанятых перевозчиков в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». «Сергей Лисовский предлагает доработать закон „О такси“ для учета специфики работы самозанятых перевозчиков. Действующий закон оказался неприменим для регионов, где 98-100% таксистов — это самозанятые на личных автомобилях. Депутат уверен, что необходимо разделить правовое регулирование для двух моделей такси: таксопарков и самозанятых водителей», — сообщили в группе отделения партии в соцсети «ВКонтакте». Также Лисовский предложил регулировать стоимость ОСАГО. Сообщалось, что Сергей Лисовский раскритиковал закон «О такси», так как условия, необходимые для осуществления пассажирских перевозок, являются невыполнимыми для многих регионов. Депутат подчеркнул, что были разработаны поправки в закон, но они не были поддержаны министерством транспорта РФ.