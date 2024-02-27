Курганский депутат ГД Лисовский назвал закон о такси невыполнимым для регионов

27 февраля 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Сергей Лисовский заявил, что из-за закона «О такси» водители будут работать неофициально Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Государственной Думы от Курганской области Сергей Лисовский раскритиковал закон «О такси», так как условия, необходимые согласно ему для осуществления пассажирских перевозках, являются невыполнимыми для многих регионов, в том числе и Курганской области. Об этом он заявил на заседании Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU «Год назад был принят закон „О такси“. Мы недостаточно проследили. Те условия, которые там прописаны способствуют безопасности во время передвижения на такси. Но для нашей области, для многих областей, средних городов они вообще не выполнимы», — заявил Лисовский. Среди таких условий закона, которые являются «не выполнимыми» для таксистов региона он назвал путевой лист, ежедневный медосмотр, увеличение суммы страхования и перекраску машин. При этом он отметил, что они с депутатами Госдумы по поручению губернатора Вадима Шумкова разработали поправки в закон, чтобы по-разному разделить условия на города-миллионники и города, где проживают 300-500 тысяч человек. Однако, с его слов, в конце января Министерство транспорта РФ не поддержало эту редакцию. «Не поддержали поправки. Это все здорово, безопасность для граждан, но чтобы таксисты были, а мы уже привыкли к ним. Они будут работать вне закона, а Минтранс будет белый и пушистый, говорить: „Мы все сделали, а они плохие“», — резюмировал Лисовский. Закон «О такси» вступил в силу с 1 сентября 2023 года. URA.RU писало, что, согласно ему, при отсутствии полиса страхования ОСАГО со специальной отметкой, разрешения на перевозки могут быть аннулированы. Также после вступления закона в силу на крышах машин должны быть установлены фонари оранжевого цвета, а на корпус автомобиля необходимо нанести шашечный пояс. Источники, связанные со сферой такси в Кургане, отмечали, что на услуги осмотров водители тратят примерно по 100 рублей ежедневно, а рабочую машину потом сложно продать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Государственной Думы от Курганской области Сергей Лисовский раскритиковал закон «О такси», так как условия, необходимые согласно ему для осуществления пассажирских перевозках, являются невыполнимыми для многих регионов, в том числе и Курганской области. Об этом он заявил на заседании Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU «Год назад был принят закон „О такси“. Мы недостаточно проследили. Те условия, которые там прописаны способствуют безопасности во время передвижения на такси. Но для нашей области, для многих областей, средних городов они вообще не выполнимы», — заявил Лисовский. Среди таких условий закона, которые являются «не выполнимыми» для таксистов региона он назвал путевой лист, ежедневный медосмотр, увеличение суммы страхования и перекраску машин. При этом он отметил, что они с депутатами Госдумы по поручению губернатора Вадима Шумкова разработали поправки в закон, чтобы по-разному разделить условия на города-миллионники и города, где проживают 300-500 тысяч человек. Однако, с его слов, в конце января Министерство транспорта РФ не поддержало эту редакцию. «Не поддержали поправки. Это все здорово, безопасность для граждан, но чтобы таксисты были, а мы уже привыкли к ним. Они будут работать вне закона, а Минтранс будет белый и пушистый, говорить: „Мы все сделали, а они плохие“», — резюмировал Лисовский. Закон «О такси» вступил в силу с 1 сентября 2023 года. URA.RU писало, что, согласно ему, при отсутствии полиса страхования ОСАГО со специальной отметкой, разрешения на перевозки могут быть аннулированы. Также после вступления закона в силу на крышах машин должны быть установлены фонари оранжевого цвета, а на корпус автомобиля необходимо нанести шашечный пояс. Источники, связанные со сферой такси в Кургане, отмечали, что на услуги осмотров водители тратят примерно по 100 рублей ежедневно, а рабочую машину потом сложно продать.