Курганский депздрав обновил список вакансий, за которые заплатит по миллиону рублей

Курганский депздрав добавил медсестру и семейного врача в список вакансий

21 сентября 2024 в 08:14 Размер текста - 17 +

Медработники получат компенсационные выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент здравоохранения Курганской области обновил список вакансий медработников, которые получат компенсационные выплаты в размере миллиона рублей. Об этом говорится в приказе депздрава от 18 сентября 2024 года. «Внести следующие изменения: заменить врача-офтальмолога (город Альменево) на врача общей практики (село Сафакулево), заведующего ФАПом на медсестру в Мокроусово», — указано в документе, опубликованном на портале правовых актов Курганской области. Также вакансию хирурга в селе Белозерское заменили на врача акушера-гинеколога в Кетово. В 2023 году была произведена единовременная компенсационная выплата для медработников. Врачи, прибывшие на работу в сельские населенные пункты, могли рассчитывать на 750 тысяч рублей. Один миллион рублей был обещан врачам, устроившимся в поселки либо города с населением до 50 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Департамент здравоохранения Курганской области обновил список вакансий медработников, которые получат компенсационные выплаты в размере миллиона рублей. Об этом говорится в приказе депздрава от 18 сентября 2024 года. «Внести следующие изменения: заменить врача-офтальмолога (город Альменево) на врача общей практики (село Сафакулево), заведующего ФАПом на медсестру в Мокроусово», — указано в документе, опубликованном на портале правовых актов Курганской области. Также вакансию хирурга в селе Белозерское заменили на врача акушера-гинеколога в Кетово. В 2023 году была произведена единовременная компенсационная выплата для медработников. Врачи, прибывшие на работу в сельские населенные пункты, могли рассчитывать на 750 тысяч рублей. Один миллион рублей был обещан врачам, устроившимся в поселки либо города с населением до 50 тысяч человек.