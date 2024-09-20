20 сентября 2024

Курганский депздрав обновил список вакансий, за которые заплатит по миллиону рублей

Курганский депздрав добавил медсестру и семейного врача в список вакансий
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Медработники получат компенсационные выплаты Фото:

Департамент здравоохранения Курганской области обновил список вакансий медработников, которые получат компенсационные выплаты в размере миллиона рублей. Об этом говорится в приказе депздрава от 18 сентября 2024 года.

«Внести следующие изменения: заменить врача-офтальмолога (город Альменево) на врача общей практики (село Сафакулево), заведующего ФАПом на медсестру в Мокроусово», — указано в документе, опубликованном на портале правовых актов Курганской области. Также вакансию хирурга в селе Белозерское заменили на врача акушера-гинеколога в Кетово.

В 2023 году была произведена единовременная компенсационная выплата для медработников. Врачи, прибывшие на работу в сельские населенные пункты, могли рассчитывать на 750 тысяч рублей. Один миллион рублей был обещан врачам, устроившимся в поселки либо города с населением до 50 тысяч человек.

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Департамент здравоохранения Курганской области обновил список вакансий медработников, которые получат компенсационные выплаты в размере миллиона рублей. Об этом говорится в приказе депздрава от 18 сентября 2024 года. «Внести следующие изменения: заменить врача-офтальмолога (город Альменево) на врача общей практики (село Сафакулево), заведующего ФАПом на медсестру в Мокроусово», — указано в документе, опубликованном на портале правовых актов Курганской области. Также вакансию хирурга в селе Белозерское заменили на врача акушера-гинеколога в Кетово. В 2023 году была произведена единовременная компенсационная выплата для медработников. Врачи, прибывшие на работу в сельские населенные пункты, могли рассчитывать на 750 тысяч рублей. Один миллион рублей был обещан врачам, устроившимся в поселки либо города с населением до 50 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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