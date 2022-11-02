Курганское правительство утвердило список вакансий медработников, которые получат компенсации

03 ноября 2022 в 03:55 Размер текста - 17 +

В опубликованном списке значатся 54 вакансии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депздрав Курганской области подготовил перечень вакантных должностей медработников, при замещении которых будет произведена единовременная компенсационная выплата в 2023 году. Такая информация содержится в приказе, опубликованном на портале правовой информации. «Вакантные должности врачей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях, для осуществления единовременных компенсационных выплат в размере 1,5 млн рублей», — указано в документе. Ниже приведены 15 вакансий. Согласно приказу, фельдшеры, акушеры и медсестры, согласившиеся на работу в этих территориях, могут рассчитывать на 750 тысяч рублей. Курганской области требуется 20 специалистов. Один миллион будет разово выплачен врачам, переехавшим в регион и устроившимся в поселки либо города с населением до 50 тысяч человек. В списке значатся 13 вакансий. Фельдшеры, акушеры и медсестры, устроившиеся на работу в таких территориях, получат по 500 тысяч рублей.

Депздрав Курганской области подготовил перечень вакантных должностей медработников, при замещении которых будет произведена единовременная компенсационная выплата в 2023 году. Такая информация содержится в приказе, опубликованном на портале правовой информации. «Вакантные должности врачей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях, для осуществления единовременных компенсационных выплат в размере 1,5 млн рублей», — указано в документе. Ниже приведены 15 вакансий. Согласно приказу, фельдшеры, акушеры и медсестры, согласившиеся на работу в этих территориях, могут рассчитывать на 750 тысяч рублей. Курганской области требуется 20 специалистов. Один миллион будет разово выплачен врачам, переехавшим в регион и устроившимся в поселки либо города с населением до 50 тысяч человек. В списке значатся 13 вакансий. Фельдшеры, акушеры и медсестры, устроившиеся на работу в таких территориях, получат по 500 тысяч рублей.