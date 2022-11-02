02 ноября 2022

Курганское правительство утвердило список вакансий медработников, которые получат компенсации

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, медик, больница, машина скорой помощи, медицина
В опубликованном списке значатся 54 вакансии Фото:

Депздрав Курганской области подготовил перечень вакантных должностей медработников, при замещении которых будет произведена единовременная компенсационная выплата в 2023 году. Такая информация содержится в приказе, опубликованном на портале правовой информации.

«Вакантные должности врачей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях, для осуществления единовременных компенсационных выплат в размере 1,5 млн рублей», — указано в документе. Ниже приведены 15 вакансий.

Согласно приказу, фельдшеры, акушеры и медсестры, согласившиеся на работу в этих территориях, могут рассчитывать на 750 тысяч рублей. Курганской области требуется 20 специалистов. Один миллион будет разово выплачен врачам, переехавшим в регион и устроившимся в поселки либо города с населением до 50 тысяч человек. В списке значатся 13 вакансий. Фельдшеры, акушеры и медсестры, устроившиеся на работу в таких территориях, получат по 500 тысяч рублей.

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Депздрав Курганской области подготовил перечень вакантных должностей медработников, при замещении которых будет произведена единовременная компенсационная выплата в 2023 году. Такая информация содержится в приказе, опубликованном на портале правовой информации. «Вакантные должности врачей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях, для осуществления единовременных компенсационных выплат в размере 1,5 млн рублей», — указано в документе. Ниже приведены 15 вакансий. Согласно приказу, фельдшеры, акушеры и медсестры, согласившиеся на работу в этих территориях, могут рассчитывать на 750 тысяч рублей. Курганской области требуется 20 специалистов. Один миллион будет разово выплачен врачам, переехавшим в регион и устроившимся в поселки либо города с населением до 50 тысяч человек. В списке значатся 13 вакансий. Фельдшеры, акушеры и медсестры, устроившиеся на работу в таких территориях, получат по 500 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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