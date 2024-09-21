В Kaspersky предупредили об опасности открыток в WhatsApp*

Почти треть россиян, которые получают поздравительные картинки в мессенджерах, сам их никогда не отправляют. Об этом сообщили в «Лаборатории Касперского».
«Согласно данным нового исследования компании, 62% опрошенных россиян получают и отправляют открытки (картинки) с поздравлениями своим контактам в мессенджерах — например, на день рождения или Новый год. Еще 28% получают их, но сами не отправляют», — сообщается в исследовании «Лаборатории Касперского» для РИА Новостей.
Такие «открытки» чаще всего присылаются родственниками в честь какого-илбо праздника, например, Дня рожденья, Нового года или Пасхи, в WhatsApp (является продуктом корпорации Meta — признанная в РФ экстремистская организация) или Viber, иногда — в Telegram и VK. При этом эти картинки действительно могут рассылаться злоумышленниками и содержать фишинговые ссылки, сообщил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.
Также он отметил еще два вида кибератак через картинки в мессенджерах. Первый вид: пользователю присылается картинка в виде, а при его распаковке внутри оказывается исполняемый .exe-файл, содержащий вредоносное ПО. С помощью такого мошенники могут украсть аккаунт конкретной жертвы. Второй вид: пользователю присылают поздравительную картинку в виде медиафайла и якобы программу для его просмотра, которая на самом деле является вирусом.
Для защиты от киберугроз эксперт посоветовал обращать внимание на расширение файлов, не переходить по подозрительным ссылкам. Он подчеркнул важность настройки двухфакторной аутентефикации на всех онлайн-площадках, где это возможно.
В начале 2024 года в Интернете распространялся слух о том, что хакеры якобы запустили вирус, распространяющийся через рассылаемые в соцсетях «открытки». Несмотря на то, что некоторые пользователи, которые передавали эту информацию, ссылались на МВД, информация оказалась фейком. Тогда сообщений от компаний по кибербезопасности и официальных источников о подобных видах уязвимостей не поступало.
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