Беспилотники ВСУ атаковали еще два региона

Беспилотники ВСУ атаковали Калужскую и Белгородскую области
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Всего ВСУ атаковали пять регионов России 21 сентября Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Беспилотники ВСУ атаковали Калужскую и Белгородскую области. В первом случае происшествие обошлось без пострадавших и разрушений, во втором — около 20 тысяч человек в белгородском Шебекино остались без света.

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«На сегодняшний час у нас отключено около 20 тысяч жителей города Шебекина от электронерки в результате аварии. Как только оперативная обстановка позволит, восстановительная бригада начнет работу», — обратился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По сообщению главы Калужской области Владислава Шапша, было сбито шесть дронов ВСУ. Пять — в Кировском районе, еще один — в Спас-Деменском. На месте работают оперативные службы.

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Беспилотники ВСУ атаковали Калужскую и Белгородскую области. В первом случае происшествие обошлось без пострадавших и разрушений, во втором — около 20 тысяч человек в белгородском Шебекино остались без света. «На сегодняшний час у нас отключено около 20 тысяч жителей города Шебекина от электронерки в результате аварии. Как только оперативная обстановка позволит, восстановительная бригада начнет работу», — обратился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По сообщению главы Калужской области Владислава Шапша, было сбито шесть дронов ВСУ. Пять — в Кировском районе, еще один — в Спас-Деменском. На месте работают оперативные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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