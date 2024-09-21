Беспилотники ВСУ атаковали еще два региона

Беспилотники ВСУ атаковали Калужскую и Белгородскую области. В первом случае происшествие обошлось без пострадавших и разрушений, во втором — около 20 тысяч человек в белгородском Шебекино остались без света.
«На сегодняшний час у нас отключено около 20 тысяч жителей города Шебекина от электронерки в результате аварии. Как только оперативная обстановка позволит, восстановительная бригада начнет работу», — обратился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По сообщению главы Калужской области Владислава Шапша, было сбито шесть дронов ВСУ. Пять — в Кировском районе, еще один — в Спас-Деменском. На месте работают оперативные службы.
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