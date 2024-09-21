Беспилотники ВСУ атаковали еще два региона

Беспилотники ВСУ атаковали Калужскую и Белгородскую области

21 сентября 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Всего ВСУ атаковали пять регионов России 21 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Беспилотники ВСУ атаковали Калужскую и Белгородскую области. В первом случае происшествие обошлось без пострадавших и разрушений, во втором — около 20 тысяч человек в белгородском Шебекино остались без света. Новость по теме Пожар и эвакуация населения: последствия ударов БПЛА по трем регионам России «На сегодняшний час у нас отключено около 20 тысяч жителей города Шебекина от электронерки в результате аварии. Как только оперативная обстановка позволит, восстановительная бригада начнет работу», — обратился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По сообщению главы Калужской области Владислава Шапша, было сбито шесть дронов ВСУ. Пять — в Кировском районе, еще один — в Спас-Деменском. На месте работают оперативные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотники ВСУ атаковали Калужскую и Белгородскую области. В первом случае происшествие обошлось без пострадавших и разрушений, во втором — около 20 тысяч человек в белгородском Шебекино остались без света. «На сегодняшний час у нас отключено около 20 тысяч жителей города Шебекина от электронерки в результате аварии. Как только оперативная обстановка позволит, восстановительная бригада начнет работу», — обратился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По сообщению главы Калужской области Владислава Шапша, было сбито шесть дронов ВСУ. Пять — в Кировском районе, еще один — в Спас-Деменском. На месте работают оперативные службы.