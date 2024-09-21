Россиян ждет индексация пенсий 1 октября

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Пенсии для военнослужащих и представителей силовых структур поднимут на 5,1%, заявили в ГД
Пенсии для военнослужащих и представителей силовых структур поднимут на 5,1%, заявили в ГД Фото:

Ближайшая индексация пенсий пройдет 1 октября и затронет военнослужащих и пенсионеров силовых структур. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Ближайшая индексация — это индексация пенсий военнослужащим, пенсионерам так называемых силовых структур. Она произойдет 1 октября текущего года, и пенсии увеличатся на 5,1%», — заявила Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru. В качестве примера она привела среднюю пенсию после индексации для военнослужащих: она составит примерно 42 тысячи рублей. По словам Бессараб, пенсия увеличится на 600-650 рублей.

Ранее вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил ввести дополнительную, 13-ю пенсию для пенсионеров, которым выплачивают менее 20 тысяч рублей в месяц. Он подчеркнул необходимость принятия этих мер в связи с инфляцией и ростом цен. Эту информацию передает «Царьград».

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Ближайшая индексация пенсий пройдет 1 октября и затронет военнослужащих и пенсионеров силовых структур. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Ближайшая индексация — это индексация пенсий военнослужащим, пенсионерам так называемых силовых структур. Она произойдет 1 октября текущего года, и пенсии увеличатся на 5,1%», — заявила Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru. В качестве примера она привела среднюю пенсию после индексации для военнослужащих: она составит примерно 42 тысячи рублей. По словам Бессараб, пенсия увеличится на 600-650 рублей. Ранее вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил ввести дополнительную, 13-ю пенсию для пенсионеров, которым выплачивают менее 20 тысяч рублей в месяц. Он подчеркнул необходимость принятия этих мер в связи с инфляцией и ростом цен. Эту информацию передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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