Суд арестовал 19 фигурантов конфликта со стрельбой у Wildberries

Фигуранты пробудут под арестом 15 суток
новость из сюжетаУ офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании
Административные аресты на 15 суток назначены для 19 фигурантов конфликта со стрельбой у офиса маркетплейса Wildberries. Решение принял Мещанский суд.
«Суды в Москве назначили административные аресты на 15 суток для 19 человек после стрельбы у офиса Wildberries», — сообщили в суде. Информацию приводит ТАСС.
Ранее следственные органы освободили еще трех фигурантов по делу об убийстве, покушении на полицейского и самоуправстве, к которому причастен и сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук. Тогда было арестовано 30 человек. Самого Бакальчука отпустили.
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