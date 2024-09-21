Суд арестовал 19 фигурантов конфликта со стрельбой у Wildberries

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Фигуранты пробудут под арестом 15 суток Фото:
новость из сюжета
У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Административные аресты на 15 суток назначены для 19 фигурантов конфликта со стрельбой у офиса маркетплейса Wildberries. Решение принял Мещанский суд.

«Суды в Москве назначили административные аресты на 15 суток для 19 человек после стрельбы у офиса Wildberries», — сообщили в суде. Информацию приводит ТАСС.

Ранее следственные органы освободили еще трех фигурантов по делу об убийстве, покушении на полицейского и самоуправстве, к которому причастен и сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук. Тогда было арестовано 30 человек. Самого Бакальчука отпустили.

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Административные аресты на 15 суток назначены для 19 фигурантов конфликта со стрельбой у офиса маркетплейса Wildberries. Решение принял Мещанский суд. «Суды в Москве назначили административные аресты на 15 суток для 19 человек после стрельбы у офиса Wildberries», — сообщили в суде. Информацию приводит ТАСС. Ранее следственные органы освободили еще трех фигурантов по делу об убийстве, покушении на полицейского и самоуправстве, к которому причастен и сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук. Тогда было арестовано 30 человек. Самого Бакальчука отпустили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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