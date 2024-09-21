По делу о стрельбе в Wildberries арестованы 30 человек
новость из сюжетаУ офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании
Следственные органы освободили еще трех фигурантов по делу об убийстве, покушении на полицейского и самоуправстве, к которому причастен и сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.
«Еще три фигуранта покинули здание органов предварительного расследования», — сообщили в правоохранительных органах. Информацию об этом передает ТАСС.
Ранее Владислав Бакальчук сообщил в своем telegram-канале об освобождении. Он продолжает настаивать на своей невиновности. Всего по данному делу было арестовано 30 человек.
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