Суд отпустил трех задержанных по делу о стрельбе в Wildberries

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По делу о стрельбе в Wildberries арестованы 30 человек
По делу о стрельбе в Wildberries арестованы 30 человек Фото:
новость из сюжета
У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Следственные органы освободили еще трех фигурантов по делу об убийстве, покушении на полицейского и самоуправстве, к которому причастен и сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.

«Еще три фигуранта покинули здание органов предварительного расследования», — сообщили в правоохранительных органах. Информацию об этом передает ТАСС.

Ранее Владислав Бакальчук сообщил в своем telegram-канале об освобождении. Он продолжает настаивать на своей невиновности. Всего по данному делу было арестовано 30 человек.

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Следственные органы освободили еще трех фигурантов по делу об убийстве, покушении на полицейского и самоуправстве, к которому причастен и сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук. Об этом сообщили представители правоохранительных органов. «Еще три фигуранта покинули здание органов предварительного расследования», — сообщили в правоохранительных органах. Информацию об этом передает ТАСС. Ранее Владислав Бакальчук сообщил в своем telegram-канале об освобождении. Он продолжает настаивать на своей невиновности. Всего по данному делу было арестовано 30 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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