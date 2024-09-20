Губернатор Текслер назначил Котову сенатором от Челябинской области

Наталья Котова уходит в Совет Федерации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Наталья Котова будет представлять исполнительную власть Челябинской области в Совете Федерации. На этом посту она сменит Маргариту Павлову. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, сообщила 21 сентября пресс-служба правительства. Что известно о новом сенаторе от Челябинской области Наталье Котовой и когда она сложит полномочия главы города — в материале на URA.RU.

Образование и начало карьеры Котовой

Котова родилась 14 августа 1965 года в поселке Теченский Сосновского района Челябинской области. В поселке она жила до 17 лет вместе с родителями.

Окончила Челябинский государственный педагогический институт по специальности «учитель физики и астрономии средней школы» в 1987 году. После работала учителем в школе №63.

Спустя семь лет перешла на работу в Челябинский областной комитет по управлению госимуществом. В 1996 году окончила Уральскую академию государственной службы по специальности «юриспруденция». До 2001 года занимала должность замруководителя уральского филиала Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству.

Работа Котовой в администрации Челябинска

В горадминистрации Котова работает с 2005 года — она была назначена на должность начальника управления ЖКХ. Котова успела поработать с четырьмя руководителями, начиная от Михаила Юревича (в 2005 году он занимал пост главы Челябинска — прим. URA.RU) и заканчивая Владимиром Елистратовым (ушел в отставку 24 июня 2019 года — прим. URA.RU).

В администрации Челябинска Котова работает с 2005 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Когда Котова стала мэром Челябинска

Летом 2019 года Алексей Текслер, который на тот момент был врио губернатора Челябинской области (выборы состоялись 8 сентября 2019 года — прим. URA.RU) провел встречу с представителями администрации Челябинска. Тогда городом руководил Владимир Елистратов.

На этой встрече Текслер оценил, как Котова хорошо владеет информацией и уверенно отвечает на вопросы, касающиеся города. Текслер принял решение предложить кандидатуру Котовой на пост главы Челябинска.

24 июня 2019 года Котову назначили врио главы Челябинска. 19 ноября 2019 года решением челябинских депутатов она была избрана главой города. Котова стала первой женщиной-мэром в Челябинске.

Когда Котова перестанет быть мэром Челябинска

Котова сложит с себя полномочия в самое ближайшее время. Ее отставку должны утвердить на первой сессии нового состава гордумы Челябинска, которая состоится 24 сентября. После чего будет объявлен конкурс на пост главы Челябинска.

Отставку Котовой примут на ближайшем заседании городской думы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семья и увлечения Котовой

Несмотря на то, что Котова давно работает в администрации Челябинска, о ее личной жизни и увлечениях крайне мало информации. На сайте администрации города указано, что в числе увлечений Котовой путешествия, плавание, садоводство. О семье Котовой также мало информации: у нее двое детей — сын и дочь.

Что известно о брате Натальи Котовой Владимире

Один из ближайших родственников Котовой — брат Владимир — был достаточно известным в Челябинской области человеком. С 2006 по 2016 годы Владимир Котов возглавлял администрацию Сосновского района. Район называют челябинской Рублевкой из-за близости к городу. При Владимире Котове активно ремонтировали детские сады, школы, коммунальные сети. И при нем же начался бум застройки пригорода Челябинска как коттеджными поселками, так и многоквартирными микрорайонами «Залесье», «Белый хутор», «Вишневая горка». Владимир Котов умер 27 ноября 2019 года после продолжительной болезни.

Брат Котовой — Владимир — также занимался политикой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU