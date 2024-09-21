Мусульмане в России выбрали муфтия

Муфтий Равиль Гайнутдин единогласно переизбран на пост руководителя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ). Он останется председателем еще на пять лет.
В ходе голосования, которое прошло в субботу, все 129 делегатов от 62 субъектов РФ поддержали кандидатуру Гайнутдина, который возглавляет ДУМ РФ с 1994 года. «По новому уставу организации председатель ДУМ РФ Гайнутдин становится главным муфтием. Нарушений во время голосования не зафиксировано, все проходило в штатном режиме», — передает РИА Новости.
Подведение итогов голосования и оформление соответствующих документов, включая протокол, будет выполнено в соответствии с нормативными требованиями и представлено в Министерство юстиции РФ. С момента переизбрания муфтий Гайнутдин официально вступает в свои обязанности.
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