Мусульмане в России выбрали муфтия

Муфтий Гайнутдин переизбран председателем Духовного управления мусульман
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Парад Победы на Красной Площади в Москве. 9 мая 2024, гайнутдин равиль, митрополит корнилий
Равиль Гайнутдин (слева) переизбран главой Духовного управления мусульман Фото:

Муфтий Равиль Гайнутдин единогласно переизбран на пост руководителя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ). Он останется председателем еще на пять лет.

В ходе голосования, которое прошло в субботу, все 129 делегатов от 62 субъектов РФ поддержали кандидатуру Гайнутдина, который возглавляет ДУМ РФ с 1994 года. «По новому уставу организации председатель ДУМ РФ Гайнутдин становится главным муфтием. Нарушений во время голосования не зафиксировано, все проходило в штатном режиме», — передает РИА Новости.

Подведение итогов голосования и оформление соответствующих документов, включая протокол, будет выполнено в соответствии с нормативными требованиями и представлено в Министерство юстиции РФ. С момента переизбрания муфтий Гайнутдин официально вступает в свои обязанности.

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Муфтий Равиль Гайнутдин единогласно переизбран на пост руководителя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ). Он останется председателем еще на пять лет. В ходе голосования, которое прошло в субботу, все 129 делегатов от 62 субъектов РФ поддержали кандидатуру Гайнутдина, который возглавляет ДУМ РФ с 1994 года. «По новому уставу организации председатель ДУМ РФ Гайнутдин становится главным муфтием. Нарушений во время голосования не зафиксировано, все проходило в штатном режиме», — передает РИА Новости. Подведение итогов голосования и оформление соответствующих документов, включая протокол, будет выполнено в соответствии с нормативными требованиями и представлено в Министерство юстиции РФ. С момента переизбрания муфтий Гайнутдин официально вступает в свои обязанности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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