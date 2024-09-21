Из кубанского района эвакуировались более 1000 человек

Из поселка в Тихорецком районе Краснодарского края эвакуировались 1200 человек после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
«Докладывают о ситуации в Тихорецком районе. Из населенного пункта эвакуированы 1200 человек», — заявил Вениамин Кондратьев в официальном telegram-канале. Он отметил, что большая часть покинувших поселок разместились у родственников и друзей, а 150 человек — в пунктах временного размещения, организованных в Тихорецком и Выселковском районах. Еще несколько пунктов также готовы принимать эвакуировавшихся, добавил губернатор Краснодарского края.
Всем покинувшим жилье предоставляется питание, медицинская и психологическая помощь благодаря волонтерам, медикам и психологам. На месте происшествия работают экстренные и спецслужбы. Пострадавших нет, подчеркнул Кондратьев. Въезд в Тихорецкий район со стороны Выселковского перекрыт.
Ранее губернатор сообщал, что из-за атаки украинского дрона в поселке Тихорецкого района началась эвакуация жителей. По его словам, временная эвакуация проводится жителей поселка проводится в целях обеспечения их безопасности из-за пожара неподалеку от населенного пункта. Сообщалось, что пожар произошел из-за падения обломков сбитого БпЛА ВСУ.
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