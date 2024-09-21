Из кубанского района эвакуировались более 1000 человек

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Из 1200 эвакуированных жителей 150 находятся в ПВР в двух районах Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев (архивное фото)
Из 1200 эвакуированных жителей 150 находятся в ПВР в двух районах Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из поселка в Тихорецком районе Краснодарского края эвакуировались 1200 человек после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Докладывают о ситуации в Тихорецком районе. Из населенного пункта эвакуированы 1200 человек», — заявил Вениамин Кондратьев в официальном telegram-канале. Он отметил, что большая часть покинувших поселок разместились у родственников и друзей, а 150 человек — в пунктах временного размещения, организованных в Тихорецком и Выселковском районах. Еще несколько пунктов также готовы принимать эвакуировавшихся, добавил губернатор Краснодарского края. 

Всем покинувшим жилье предоставляется питание, медицинская и психологическая помощь благодаря волонтерам, медикам и психологам. На месте происшествия работают экстренные и спецслужбы. Пострадавших нет, подчеркнул Кондратьев. Въезд в Тихорецкий район со стороны Выселковского перекрыт.

Ранее губернатор сообщал, что из-за атаки украинского дрона в поселке Тихорецкого района началась эвакуация жителей. По его словам, временная эвакуация проводится жителей поселка проводится в целях обеспечения их безопасности из-за пожара неподалеку от населенного пункта. Сообщалось, что пожар произошел из-за падения обломков сбитого БпЛА ВСУ.

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Из поселка в Тихорецком районе Краснодарского края эвакуировались 1200 человек после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. «Докладывают о ситуации в Тихорецком районе. Из населенного пункта эвакуированы 1200 человек», — заявил Вениамин Кондратьев в официальном telegram-канале. Он отметил, что большая часть покинувших поселок разместились у родственников и друзей, а 150 человек — в пунктах временного размещения, организованных в Тихорецком и Выселковском районах. Еще несколько пунктов также готовы принимать эвакуировавшихся, добавил губернатор Краснодарского края.  Всем покинувшим жилье предоставляется питание, медицинская и психологическая помощь благодаря волонтерам, медикам и психологам. На месте происшествия работают экстренные и спецслужбы. Пострадавших нет, подчеркнул Кондратьев. Въезд в Тихорецкий район со стороны Выселковского перекрыт. Ранее губернатор сообщал, что из-за атаки украинского дрона в поселке Тихорецкого района началась эвакуация жителей. По его словам, временная эвакуация проводится жителей поселка проводится в целях обеспечения их безопасности из-за пожара неподалеку от населенного пункта. Сообщалось, что пожар произошел из-за падения обломков сбитого БпЛА ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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