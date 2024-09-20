20 сентября 2024

МЧС предупредило о штормовом ветре в Челябинской области 22 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
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Днем 22 сентября в Челябинской области возможен ветер
Днем 22 сентября в Челябинской области возможен ветер Фото:

Штормовой ветер с порывами до 22 метров в секунду прогнозируется в Челябинской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на прогноз синоптиков.

«От Челябинского ЦГМС получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Днем 22 сентября местами в Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Синоптики ранее предупредили о холодных и дождливых выходных в Челябинске. Небольшие осадки ожидаются 21 и 22 сентября. В воскресенье температура воздуха понизится до пяти градусов тепла, говорится в прогнозе на сайте «Яндекс Погода».

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Штормовой ветер с порывами до 22 метров в секунду прогнозируется в Челябинской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на прогноз синоптиков. «От Челябинского ЦГМС получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Днем 22 сентября местами в Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Синоптики ранее предупредили о холодных и дождливых выходных в Челябинске. Небольшие осадки ожидаются 21 и 22 сентября. В воскресенье температура воздуха понизится до пяти градусов тепла, говорится в прогнозе на сайте «Яндекс Погода».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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