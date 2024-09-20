МЧС предупредило о штормовом ветре в Челябинской области 22 сентября

Штормовой ветер с порывами до 22 метров в секунду прогнозируется в Челябинской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на прогноз синоптиков.
«От Челябинского ЦГМС получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Днем 22 сентября местами в Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Синоптики ранее предупредили о холодных и дождливых выходных в Челябинске. Небольшие осадки ожидаются 21 и 22 сентября. В воскресенье температура воздуха понизится до пяти градусов тепла, говорится в прогнозе на сайте «Яндекс Погода».
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