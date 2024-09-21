Активисты-участники общественного православного движения «Сорок сороков» попытались сорвать выступление известного гипнотизера СССР Анатолия Кашпировского, ворвавшись на его сеанс и начав читать молитву, чтобы «остановить бесовщину». Однако на защиту мага встали его сторонницы, которые применяли к активистам физическую силу, чтобы не дать им выйти из зала до приезда полиции. Об этом сообщили в российских СМИ.
«Общественники из движения „Сорок сороков“ сорвали выступление гипнотизёра [Кашпировского], обвинив его в мошенничестве <...> Однако на защиту известного мага и целителя встала целая толпа его единомышленников, которая кидалась на активистов, и даже угрожала перцовым баллончиком», — заявили в Life.ru со ссылкой на видеозапись из зала. По данным издания, Кашпировский дал своим фанатам «команду» не выпускать активистов до приезда полиции.
Во время конфликта гипнотизер продолжал сидеть на сцене в окружении охранников, отметили в издании. Женщины, пришедшие на сеанс Кашпировского, защищали его перед активистами, заявляя, что гипнотизер лечит «лучше любых врачей», подчеркнули в издании.
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