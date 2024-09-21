Банки России повышают первоначальные взносы по семейной ипотеке: новые суммы

ВТБ поднял первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50,1%

21 сентября 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Сбербанк приостановил запись на программу «Семейная ипотека» Фото: Илья Московец © URA.RU Российские банки повышают первоначальный взнос по программе «Семейная ипотека». Сумма взноса в некоторых составила 50%. О том, какие организации, на сколько и по каким причинам увеличили взнос — в материале URA.RU. Какие банки повысили взнос Сбербанк С 18 сентября банк приостановил запись на программу «Семейная ипотека» из-за исчерпания лимита денежных средств, сообщают РИА Новости. Первоначальный взнос там сейчас составляет 20,1%. В поддержке Сбербанка заявили, что пока не могут записать клиентов на выдачу. Совкомбанк Первоначальный взнос в Совкомбанке составил 50%. Для клиентов, участвующих в акциях банка или имеющих субсидии от застройщика, он равен 20,01%. Газпромбанк Если клиент получает зарплату на карту Газпромбанка, то взнос составит 30,01% от стоимости недвижимости. В остальных случаях он равен 50%. ВТБ ВТБ увеличил первоначальный взнос до 50,1% от стоимости недвижимости. Для зарплатных клиентов, а также тех, кто комбинирует «Семейную ипотеку» с рыночными продуктами, условия остаются неизменными. Другие банки В Альфа-банке и МКБ первоначальный взнос повысился до 20,1%, в РНКБ и Банке ДОМ.РФ — до 20%. Новикомбанк, Абсолют и ПСБ увеличили взнос до 20,01%. Самый высокий первоначальный взнос по семейной ипотеке требуют ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк Фото: инфографика URA.RU Причина повышения взноса На текущий момент у многих российских банков почти полностью исчерпаны лимиты выдачи. По данным на 12 сентября, более чем на 90% исчерпаны лимиты у Альфа-банка (98,4%), РСХБ (98,4%), Сбербанка (96,9%), Росбанка (91%), МКБ (92%), «Уралсиба» (92,5%), пишет «Комммерсант». В связи с этим банки повышают первоначальные взносы. Сбербанк приостановил запись на новые сделки, а «Уралсиб» — выдачу кредитов. Предполагается, что другие банки тоже могут объявить приостановку в ближайшее время. Программа «Семейная ипотека» продлена до 2030 года, однако новые лимиты пока не выделялись. Исправить ситуацию поможет перераспределение лимитов в пользу банков, которые их еще не исчерпали. Однако такой вариант неудобен для потенциальных заемщиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские банки повышают первоначальный взнос по программе «Семейная ипотека». Сумма взноса в некоторых составила 50%. О том, какие организации, на сколько и по каким причинам увеличили взнос — в материале URA.RU. С 18 сентября банк приостановил запись на программу «Семейная ипотека» из-за исчерпания лимита денежных средств, сообщают РИА Новости. Первоначальный взнос там сейчас составляет 20,1%. В поддержке Сбербанка заявили, что пока не могут записать клиентов на выдачу. Первоначальный взнос в Совкомбанке составил 50%. Для клиентов, участвующих в акциях банка или имеющих субсидии от застройщика, он равен 20,01%. Если клиент получает зарплату на карту Газпромбанка, то взнос составит 30,01% от стоимости недвижимости. В остальных случаях он равен 50%. ВТБ увеличил первоначальный взнос до 50,1% от стоимости недвижимости. Для зарплатных клиентов, а также тех, кто комбинирует «Семейную ипотеку» с рыночными продуктами, условия остаются неизменными. В Альфа-банке и МКБ первоначальный взнос повысился до 20,1%, в РНКБ и Банке ДОМ.РФ — до 20%. Новикомбанк, Абсолют и ПСБ увеличили взнос до 20,01%. На текущий момент у многих российских банков почти полностью исчерпаны лимиты выдачи. По данным на 12 сентября, более чем на 90% исчерпаны лимиты у Альфа-банка (98,4%), РСХБ (98,4%), Сбербанка (96,9%), Росбанка (91%), МКБ (92%), «Уралсиба» (92,5%), пишет «Комммерсант». В связи с этим банки повышают первоначальные взносы. Сбербанк приостановил запись на новые сделки, а «Уралсиб» — выдачу кредитов. Предполагается, что другие банки тоже могут объявить приостановку в ближайшее время. Программа «Семейная ипотека» продлена до 2030 года, однако новые лимиты пока не выделялись. Исправить ситуацию поможет перераспределение лимитов в пользу банков, которые их еще не исчерпали. Однако такой вариант неудобен для потенциальных заемщиков.