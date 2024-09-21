В Госдуме разъяснили новые правила «дачной амнистии»

Депутат Чаплин: дачная амнистия упростит регистрацию двухквартирных домов
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Дачной амнистией воспользовались лишь 20% садоводческих и огородных товариществ Фото:

Дачная амнистия может значительно упростить процесс регистрации двухквартирных домов в России, однако из 42 тысяч садоводческих и огороднических товариществ в стране лишь 20% воспользовались этой возможностью. Об этом сообщил депутат Госдумы, глава союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Законопроект, предложенный партией „Единая Россия“ в Госдуму, направлен на расширение „дачной амнистии“ и упрощение процесса регистрации хозяйственных построек и домов для нескольких семей», — рассказал Чаплин в беседе с NEWS.ru. Текущие требования к регистрации таких построек включают проведение кадастровых работ и подготовку деклараций, но новый законопроект предлагает упростить эти процедуры.

По словам Чаплина, в России насчитывается более 66 тысяч двухквартирных домов блокированной застройки без правоустанавливающих документов, возведенных с 1850 по 1999 год. Законопроект предусматривает упрощение процедуры их регистрации, что облегчит жизнь многих жителей.

Исторически в России существует практика строительства домов блокированной застройки, где разные семьи живут под одной крышей. Новые изменения могут помочь решить проблемы с регистрацией прав на такую недвижимость, что будет способствовать правовой и экономической стабильности садоводческого сектора.

Ранее в Госдуме рассказали, как дачникам сэкономить на налогах. Владельцы дачных участков могут выбрать мобильную баню-бочку вместо строительства традиционной бани, тем самым они снизят налоговые отчисления.

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Дачная амнистия может значительно упростить процесс регистрации двухквартирных домов в России, однако из 42 тысяч садоводческих и огороднических товариществ в стране лишь 20% воспользовались этой возможностью. Об этом сообщил депутат Госдумы, глава союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. «Законопроект, предложенный партией „Единая Россия“ в Госдуму, направлен на расширение „дачной амнистии“ и упрощение процесса регистрации хозяйственных построек и домов для нескольких семей», — рассказал Чаплин в беседе с NEWS.ru. Текущие требования к регистрации таких построек включают проведение кадастровых работ и подготовку деклараций, но новый законопроект предлагает упростить эти процедуры. По словам Чаплина, в России насчитывается более 66 тысяч двухквартирных домов блокированной застройки без правоустанавливающих документов, возведенных с 1850 по 1999 год. Законопроект предусматривает упрощение процедуры их регистрации, что облегчит жизнь многих жителей. Исторически в России существует практика строительства домов блокированной застройки, где разные семьи живут под одной крышей. Новые изменения могут помочь решить проблемы с регистрацией прав на такую недвижимость, что будет способствовать правовой и экономической стабильности садоводческого сектора. Ранее в Госдуме рассказали, как дачникам сэкономить на налогах. Владельцы дачных участков могут выбрать мобильную баню-бочку вместо строительства традиционной бани, тем самым они снизят налоговые отчисления.
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