В Госдуме разъяснили новые правила «дачной амнистии»

Депутат Чаплин: дачная амнистия упростит регистрацию двухквартирных домов

21 сентября 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Дачной амнистией воспользовались лишь 20% садоводческих и огородных товариществ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дачная амнистия может значительно упростить процесс регистрации двухквартирных домов в России, однако из 42 тысяч садоводческих и огороднических товариществ в стране лишь 20% воспользовались этой возможностью. Об этом сообщил депутат Госдумы, глава союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. «Законопроект, предложенный партией „Единая Россия“ в Госдуму, направлен на расширение „дачной амнистии“ и упрощение процесса регистрации хозяйственных построек и домов для нескольких семей», — рассказал Чаплин в беседе с NEWS.ru. Текущие требования к регистрации таких построек включают проведение кадастровых работ и подготовку деклараций, но новый законопроект предлагает упростить эти процедуры. По словам Чаплина, в России насчитывается более 66 тысяч двухквартирных домов блокированной застройки без правоустанавливающих документов, возведенных с 1850 по 1999 год. Законопроект предусматривает упрощение процедуры их регистрации, что облегчит жизнь многих жителей. Исторически в России существует практика строительства домов блокированной застройки, где разные семьи живут под одной крышей. Новые изменения могут помочь решить проблемы с регистрацией прав на такую недвижимость, что будет способствовать правовой и экономической стабильности садоводческого сектора. Ранее в Госдуме рассказали, как дачникам сэкономить на налогах. Владельцы дачных участков могут выбрать мобильную баню-бочку вместо строительства традиционной бани, тем самым они снизят налоговые отчисления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дачная амнистия может значительно упростить процесс регистрации двухквартирных домов в России, однако из 42 тысяч садоводческих и огороднических товариществ в стране лишь 20% воспользовались этой возможностью. Об этом сообщил депутат Госдумы, глава союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. «Законопроект, предложенный партией „Единая Россия“ в Госдуму, направлен на расширение „дачной амнистии“ и упрощение процесса регистрации хозяйственных построек и домов для нескольких семей», — рассказал Чаплин в беседе с NEWS.ru. Текущие требования к регистрации таких построек включают проведение кадастровых работ и подготовку деклараций, но новый законопроект предлагает упростить эти процедуры. По словам Чаплина, в России насчитывается более 66 тысяч двухквартирных домов блокированной застройки без правоустанавливающих документов, возведенных с 1850 по 1999 год. Законопроект предусматривает упрощение процедуры их регистрации, что облегчит жизнь многих жителей. Исторически в России существует практика строительства домов блокированной застройки, где разные семьи живут под одной крышей. Новые изменения могут помочь решить проблемы с регистрацией прав на такую недвижимость, что будет способствовать правовой и экономической стабильности садоводческого сектора. Ранее в Госдуме рассказали, как дачникам сэкономить на налогах. Владельцы дачных участков могут выбрать мобильную баню-бочку вместо строительства традиционной бани, тем самым они снизят налоговые отчисления.