В Госдуме рассказали, как дачникам сэкономить на налогах

Депутат Гаврилов: баня-бочка на даче поможет уменьшить налоговую нагрузку
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Владельцы дачных участков могут снизить налог, выбрав вместо обычной бани мобильную, сказал депутат
Владельцы дачных участков могут снизить налог, выбрав вместо обычной бани мобильную, сказал депутат Фото:

Владельцы дачных участков могут снизить налоговые отчисления, выбрав мобильную баню-бочку вместо строительства капитальной бани. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Например, вместо капитальной бани можно установить мобильную баню-бочку, которая не имеет фундамента и легко перемещается», — отметил Гаврилов в интервью РИА Новости. По аналогии с баней таким образом можно установить сарай и хозяйственную постройку. По мнению Гаврилова, такой способ позволит не увеличивать налоговое бремя.

Депутат отметил, что налог заплатить придется, если площадь строения будет превышать пять квадратных метров. Также нужно будет заплатить и в случае наличия другой хозяйственной постройки, в отношении которой предусмотрена налоговая льгота.

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Владельцы дачных участков могут снизить налоговые отчисления, выбрав мобильную баню-бочку вместо строительства капитальной бани. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. «Например, вместо капитальной бани можно установить мобильную баню-бочку, которая не имеет фундамента и легко перемещается», — отметил Гаврилов в интервью РИА Новости. По аналогии с баней таким образом можно установить сарай и хозяйственную постройку. По мнению Гаврилова, такой способ позволит не увеличивать налоговое бремя. Депутат отметил, что налог заплатить придется, если площадь строения будет превышать пять квадратных метров. Также нужно будет заплатить и в случае наличия другой хозяйственной постройки, в отношении которой предусмотрена налоговая льгота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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