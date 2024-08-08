В Госдуме рассказали, как дачникам сэкономить на налогах

Владельцы дачных участков могут снизить налоговые отчисления, выбрав мобильную баню-бочку вместо строительства капитальной бани. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Например, вместо капитальной бани можно установить мобильную баню-бочку, которая не имеет фундамента и легко перемещается», — отметил Гаврилов в интервью РИА Новости. По аналогии с баней таким образом можно установить сарай и хозяйственную постройку. По мнению Гаврилова, такой способ позволит не увеличивать налоговое бремя.
Депутат отметил, что налог заплатить придется, если площадь строения будет превышать пять квадратных метров. Также нужно будет заплатить и в случае наличия другой хозяйственной постройки, в отношении которой предусмотрена налоговая льгота.
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