В Подмосковье прошел рейд по выявлению уклонистов от воинского учета. Об этом сообщает Следственный комитет России.
«Силовики выявляли потенциальных уклонистов от срочной службы и тех, кто незаконно находится в нашей стране», — заявили в военном следственном управлении агентству URA.RU. В результате было составлено три протокола об административных правонарушениях, а 15 человек поставлено на воинский учет для последующего призыва.
Мероприятие было организовано силами следователей военного следственного отдела СК России по Балашихинскому гарнизону, сотрудниками МУ МВД России «Балашихинское», а также военным комиссариатом городских округов Балашиха и Реутов. Подобные проверки являются регулярной практикой организации и направлены на обеспечение соблюдения законодательства в области воинского учета и мобилизационной подготовки.
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