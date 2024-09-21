Военный следственный отдел провел рейд по уклонистам в Подмосковье. Видео

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Следователи в Подмосковье провели рейд по уклонистам от исполнения обязанностей по воинскому учету
Следователи в Подмосковье провели рейд по уклонистам от исполнения обязанностей по воинскому учету Фото:

В Подмосковье прошел рейд по выявлению уклонистов от воинского учета. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«Силовики выявляли потенциальных уклонистов от срочной службы и тех, кто незаконно находится в нашей стране», — заявили в военном следственном управлении агентству URA.RU. В результате было составлено три протокола об административных правонарушениях, а 15 человек поставлено на воинский учет для последующего призыва.

Мероприятие было организовано силами следователей военного следственного отдела СК России по Балашихинскому гарнизону, сотрудниками МУ МВД России «Балашихинское», а также военным комиссариатом городских округов Балашиха и Реутов. Подобные проверки являются регулярной практикой организации и направлены на обеспечение соблюдения законодательства в области воинского учета и мобилизационной подготовки.

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В Подмосковье прошел рейд по выявлению уклонистов от воинского учета. Об этом сообщает Следственный комитет России. «Силовики выявляли потенциальных уклонистов от срочной службы и тех, кто незаконно находится в нашей стране», — заявили в военном следственном управлении агентству URA.RU. В результате было составлено три протокола об административных правонарушениях, а 15 человек поставлено на воинский учет для последующего призыва. Мероприятие было организовано силами следователей военного следственного отдела СК России по Балашихинскому гарнизону, сотрудниками МУ МВД России «Балашихинское», а также военным комиссариатом городских округов Балашиха и Реутов. Подобные проверки являются регулярной практикой организации и направлены на обеспечение соблюдения законодательства в области воинского учета и мобилизационной подготовки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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