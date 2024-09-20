20 сентября 2024

«Изъяты бутылки с химией»: после загадочной гибели школьницы в Екатеринбурге завели уголовное дело

СК расследует дело о смерти школьницы из Кемерово в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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14-летняя девочка приехала в Екатеринбург на свадьбу Фото:

По факту гибели школьницы из Кемерово в Екатеринбурге — в многоэтажке на ЖБИ — возбуждено уголовное дело. Силовики изъяли бутылки с бытовой химией, рассказал URA.RU источник в силовой среде.

«Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности — прим. ред.). Изъяты бутылки с химией — средствами для мытья посуды и полов», — поделился собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, причина смерти 14-летней девочки — отравление и ожог желудка.

По данным агентства, она приехала в Екатеринбург на свадьбу к дяде. В ночь на 18 сентября девочка сильно храпела, а потом резко перестала дышать. Поначалу предполагалось, что у нее случился инсульт. В СК воздерживаются от комментариев по теме.

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По факту гибели школьницы из Кемерово в Екатеринбурге — в многоэтажке на ЖБИ — возбуждено уголовное дело. Силовики изъяли бутылки с бытовой химией, рассказал URA.RU источник в силовой среде. «Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности — прим. ред.). Изъяты бутылки с химией — средствами для мытья посуды и полов», — поделился собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, причина смерти 14-летней девочки — отравление и ожог желудка. По данным агентства, она приехала в Екатеринбург на свадьбу к дяде. В ночь на 18 сентября девочка сильно храпела, а потом резко перестала дышать. Поначалу предполагалось, что у нее случился инсульт. В СК воздерживаются от комментариев по теме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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