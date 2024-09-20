«Изъяты бутылки с химией»: после загадочной гибели школьницы в Екатеринбурге завели уголовное дело

По факту гибели школьницы из Кемерово в Екатеринбурге — в многоэтажке на ЖБИ — возбуждено уголовное дело. Силовики изъяли бутылки с бытовой химией, рассказал URA.RU источник в силовой среде.
«Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности — прим. ред.). Изъяты бутылки с химией — средствами для мытья посуды и полов», — поделился собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, причина смерти 14-летней девочки — отравление и ожог желудка.
По данным агентства, она приехала в Екатеринбург на свадьбу к дяде. В ночь на 18 сентября девочка сильно храпела, а потом резко перестала дышать. Поначалу предполагалось, что у нее случился инсульт. В СК воздерживаются от комментариев по теме.
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