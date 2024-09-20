«Из отпуска не выйдет»: появились слухи об отставке самого мощного зама Куйвашева

Свердловский вице-губернатор Чемезов опроверг слухи об отставке

21 сентября 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Кабинетную интригу активно обсуждают в последнее время Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов в обозримой перспективе не покинет свой пост. Об этом он заявил URA.RU в ответ на просьбу прокомментировать слухи, которые курсируют в региональном истеблишменте в последние дни. Один из собеседников агентства, близкий к свердловскому кабмину, например, заявил: «Чемезов с 23-го [сентября] будет в отпуске. И из него уже не выйдет». Информацию об отпуске Олег Чемезов корреспонденту подтвердил. Но уточнил, что это его традиция — брать несколько дней отдыха, чтобы вместе с семьей спокойно отпраздновать день рождения. 22 сентября Олегу Чемезову исполнится 60 лет. «По возвращении из отпуска предстоит большое совещание с главами муниципалитетов. А затем приступлю к реализации других планов (их достаточно много). Так что не верьте слухам», — сказал корреспонденту Чемезов. Он считается одним из тяжеловесов региональной власти. В команде губернатора Евгения Куйвашева он работает с 2019 года, с октября 2021-го курирует все политические процессы. Ранее URA.RU сообщало, что по поручению шефа Чемезов начал подготовку к выборам в заксо и Госдуму 2026 года. Также он контролирует информационную политику, бюджетные процессы в регионе, помощь подшефным территориям Донбасса и работу Региональной энергетической комиссии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов в обозримой перспективе не покинет свой пост. Об этом он заявил URA.RU в ответ на просьбу прокомментировать слухи, которые курсируют в региональном истеблишменте в последние дни. Один из собеседников агентства, близкий к свердловскому кабмину, например, заявил: «Чемезов с 23-го [сентября] будет в отпуске. И из него уже не выйдет». Информацию об отпуске Олег Чемезов корреспонденту подтвердил. Но уточнил, что это его традиция — брать несколько дней отдыха, чтобы вместе с семьей спокойно отпраздновать день рождения. 22 сентября Олегу Чемезову исполнится 60 лет. «По возвращении из отпуска предстоит большое совещание с главами муниципалитетов. А затем приступлю к реализации других планов (их достаточно много). Так что не верьте слухам», — сказал корреспонденту Чемезов. Он считается одним из тяжеловесов региональной власти. В команде губернатора Евгения Куйвашева он работает с 2019 года, с октября 2021-го курирует все политические процессы. Ранее URA.RU сообщало, что по поручению шефа Чемезов начал подготовку к выборам в заксо и Госдуму 2026 года. Также он контролирует информационную политику, бюджетные процессы в регионе, помощь подшефным территориям Донбасса и работу Региональной энергетической комиссии.