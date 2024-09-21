ТАСС: торговый центр в Москве эвакуировали из-за опасного предмета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посетителей ТЦ "Фестиваль" в Москве эвакуировали из-за анонимного звонка
Посетителей ТЦ "Фестиваль" в Москве эвакуировали из-за анонимного звонка Фото:

Из торгового центра «Фестиваль» в Москве были эвакуированы посетители после анонимного звонка о возможной угрозе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Посетителей ТЦ „Фестиваль“ на западе Москвы эвакуировали из-за анонимного звонка об опасном предмете», — передает ТАСС. Подробности инцидента пока не уточняются, сотрудники правоохранительных органов и специализированных служб работают на месте происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из торгового центра «Фестиваль» в Москве были эвакуированы посетители после анонимного звонка о возможной угрозе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. «Посетителей ТЦ „Фестиваль“ на западе Москвы эвакуировали из-за анонимного звонка об опасном предмете», — передает ТАСС. Подробности инцидента пока не уточняются, сотрудники правоохранительных органов и специализированных служб работают на месте происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...