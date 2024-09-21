ТАСС: торговый центр в Москве эвакуировали из-за опасного предмета

Посетителей ТЦ "Фестиваль" в Москве эвакуировали из-за анонимного звонка
Из торгового центра «Фестиваль» в Москве были эвакуированы посетители после анонимного звонка о возможной угрозе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
«Посетителей ТЦ „Фестиваль“ на западе Москвы эвакуировали из-за анонимного звонка об опасном предмете», — передает ТАСС. Подробности инцидента пока не уточняются, сотрудники правоохранительных органов и специализированных служб работают на месте происшествия.
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