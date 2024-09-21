МИД РФ жестко ответил Зеленскому по поводу «саммита мира»

Захарова: Россия не собирается участвовать во втором «саммите мира»

21 сентября 2024 в 22:06 Размер текста - 17 +

Мария Захарова негативно отреагировала на заявление Владимира Зеленского об организации второго «саммита мира» с участием РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила негативное отношение к заявлению украинского лидера Владимира Зеленского о планировании второго «саммита мира» с участием российских представителей. По ее словам, Россия никогда не участвовала и не собирается участвовать в подобных процессах. «Представители России ни в каких встречах в рамках „бюргенштокского процесса“ не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет», — заявила Захарова, комментируя просьбу СМИ о реакции на слова Зеленского. Ее слова цитирует официальный telegram-канал МИД России. Захарова подчеркнула, что целью второго «саммита мира» является предоставление плана Зеленского как единственно возможное решение конфликта. Украинский лидер желает получить поддержку от Мирового большинства и предъявить России ультиматум по капитуляции. При этом Захарова подчеркнула, что РФ не отказывается от политико-дипломатического урегулирования конфликта. Российские представители готовы к обсуждению серьезных предложений и достижению справедливого и устойчивого решения с учетом интересов России. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о подготовке второго «саммита мира» по украинскому конфликту. Он выразил надежду на скорое проведение мирной конференции и заявил о необходимости участия в ней российской стороны. О том, что известно о новом «саммите мира» — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила негативное отношение к заявлению украинского лидера Владимира Зеленского о планировании второго «саммита мира» с участием российских представителей. По ее словам, Россия никогда не участвовала и не собирается участвовать в подобных процессах. «Представители России ни в каких встречах в рамках „бюргенштокского процесса“ не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет», — заявила Захарова, комментируя просьбу СМИ о реакции на слова Зеленского. Ее слова цитирует официальный telegram-канал МИД России. Захарова подчеркнула, что целью второго «саммита мира» является предоставление плана Зеленского как единственно возможное решение конфликта. Украинский лидер желает получить поддержку от Мирового большинства и предъявить России ультиматум по капитуляции. При этом Захарова подчеркнула, что РФ не отказывается от политико-дипломатического урегулирования конфликта. Российские представители готовы к обсуждению серьезных предложений и достижению справедливого и устойчивого решения с учетом интересов России. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о подготовке второго «саммита мира» по украинскому конфликту. Он выразил надежду на скорое проведение мирной конференции и заявил о необходимости участия в ней российской стороны. О том, что известно о новом «саммите мира» — в материале URA.RU.