МИД РФ жестко ответил Зеленскому по поводу «саммита мира»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила негативное отношение к заявлению украинского лидера Владимира Зеленского о планировании второго «саммита мира» с участием российских представителей. По ее словам, Россия никогда не участвовала и не собирается участвовать в подобных процессах.
«Представители России ни в каких встречах в рамках „бюргенштокского процесса“ не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет», — заявила Захарова, комментируя просьбу СМИ о реакции на слова Зеленского. Ее слова цитирует официальный telegram-канал МИД России.
Захарова подчеркнула, что целью второго «саммита мира» является предоставление плана Зеленского как единственно возможное решение конфликта. Украинский лидер желает получить поддержку от Мирового большинства и предъявить России ультиматум по капитуляции.
При этом Захарова подчеркнула, что РФ не отказывается от политико-дипломатического урегулирования конфликта. Российские представители готовы к обсуждению серьезных предложений и достижению справедливого и устойчивого решения с учетом интересов России.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о подготовке второго «саммита мира» по украинскому конфликту. Он выразил надежду на скорое проведение мирной конференции и заявил о необходимости участия в ней российской стороны. О том, что известно о новом «саммите мира» — в материале URA.RU.
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