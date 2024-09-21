МИД РФ жестко ответил Зеленскому по поводу «саммита мира»

Захарова: Россия не собирается участвовать во втором «саммите мира»
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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
Мария Захарова негативно отреагировала на заявление Владимира Зеленского об организации второго «саммита мира» с участием РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила негативное отношение к заявлению украинского лидера Владимира Зеленского о планировании второго «саммита мира» с участием российских представителей. По ее словам, Россия никогда не участвовала и не собирается участвовать в подобных процессах.

«Представители России ни в каких встречах в рамках „бюргенштокского процесса“ не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет», — заявила Захарова, комментируя просьбу СМИ о реакции на слова Зеленского. Ее слова цитирует официальный telegram-канал МИД России.

Захарова подчеркнула, что целью второго «саммита мира» является предоставление плана Зеленского как единственно возможное решение конфликта. Украинский лидер желает получить поддержку от Мирового большинства и предъявить России ультиматум по капитуляции.

При этом Захарова подчеркнула, что РФ не отказывается от политико-дипломатического урегулирования конфликта. Российские представители готовы к обсуждению серьезных предложений и достижению справедливого и устойчивого решения с учетом интересов России.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о подготовке второго «саммита мира» по украинскому конфликту. Он выразил надежду на скорое проведение мирной конференции и заявил о необходимости участия в ней российской стороны. О том, что известно о новом «саммите мира» — в материале URA.RU.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила негативное отношение к заявлению украинского лидера Владимира Зеленского о планировании второго «саммита мира» с участием российских представителей. По ее словам, Россия никогда не участвовала и не собирается участвовать в подобных процессах. «Представители России ни в каких встречах в рамках „бюргенштокского процесса“ не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет», — заявила Захарова, комментируя просьбу СМИ о реакции на слова Зеленского. Ее слова цитирует официальный telegram-канал МИД России. Захарова подчеркнула, что целью второго «саммита мира» является предоставление плана Зеленского как единственно возможное решение конфликта. Украинский лидер желает получить поддержку от Мирового большинства и предъявить России ультиматум по капитуляции. При этом Захарова подчеркнула, что РФ не отказывается от политико-дипломатического урегулирования конфликта. Российские представители готовы к обсуждению серьезных предложений и достижению справедливого и устойчивого решения с учетом интересов России. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о подготовке второго «саммита мира» по украинскому конфликту. Он выразил надежду на скорое проведение мирной конференции и заявил о необходимости участия в ней российской стороны. О том, что известно о новом «саммите мира» — в материале URA.RU.
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