Огонь перекинулся с машины на заправку
На территории Ставрополья произошло возгорание бензовоза. Об этом сообщил источник, знакомый с произошедшим.
«Бензовоз загорелся в Ставропольском крае. Огонь перекинулся на два автомобиля и заправку», — свой источник цитирует РЕН ТВ.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МЧС по региону. Ответ ожидается.
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