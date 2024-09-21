РЕН ТВ: на Ставрополье масштабный пожар произошел на бензовозе. Видео

22 сентября 2024 в 00:24 Размер текста - 17 +

Огонь перекинулся с машины на заправку Фото: Илья Московец © URA.RU На территории Ставрополья произошло возгорание бензовоза. Об этом сообщил источник, знакомый с произошедшим. «Бензовоз загорелся в Ставропольском крае. Огонь перекинулся на два автомобиля и заправку», — свой источник цитирует РЕН ТВ. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МЧС по региону. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Ставрополья произошло возгорание бензовоза. Об этом сообщил источник, знакомый с произошедшим. «Бензовоз загорелся в Ставропольском крае. Огонь перекинулся на два автомобиля и заправку», — свой источник цитирует РЕН ТВ. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МЧС по региону. Ответ ожидается.