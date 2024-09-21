21 сентября 2024

РЕН ТВ: на Ставрополье масштабный пожар произошел на бензовозе. Видео

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Пожар на окраине Уралмаша. Екатеринбург , дым, пожар, огонь, возгорание, горящие покрышки
Огонь перекинулся с машины на заправку Фото:

На территории Ставрополья произошло возгорание бензовоза. Об этом сообщил источник, знакомый с произошедшим.

«Бензовоз загорелся в Ставропольском крае. Огонь перекинулся на два автомобиля и заправку», — свой источник цитирует РЕН ТВ.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МЧС по региону. Ответ ожидается.

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На территории Ставрополья произошло возгорание бензовоза. Об этом сообщил источник, знакомый с произошедшим. «Бензовоз загорелся в Ставропольском крае. Огонь перекинулся на два автомобиля и заправку», — свой источник цитирует РЕН ТВ. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МЧС по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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