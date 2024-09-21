21 сентября 2024

Суд сохранил для генерала Попова ограничение времени на ознакомление с делом

© Служба новостей «URA.RU»
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Адвокат настаивает на необоснованности решения по ознакомлению с уголовным делом для Попова
Адвокат настаивает на необоснованности решения по ознакомлению с уголовным делом для Попова Фото:

Суд признал законным ограничение срока ознакомления с материалами уголовного дела для экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменений. Апелляционную жалобу Попова — без удостоверения», — указано в документе суда, содержание которого приводит агентство. Решение ограничит время, отведённое генерал-майору на изучение материалов дела.

Адвокат Ивана Попова ранее выразил несогласие с решением военного суда, который установил срок до 3 сентября для ознакомления с делом. Защита настаивает на необоснованности отказа следствия в допросе ключевых свидетелей, которые могли бы подтвердить невиновность обвиняемого. Представители Попова требуют прекращения дела или проведения дополнительного расследования, поскольку его причастность к мошенничеству не доказана.

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Суд признал законным ограничение срока ознакомления с материалами уголовного дела для экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС . «Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменений. Апелляционную жалобу Попова — без удостоверения», — указано в документе суда, содержание которого приводит агентство. Решение ограничит время, отведённое генерал-майору на изучение материалов дела. Адвокат Ивана Попова ранее выразил несогласие с решением военного суда, который установил срок до 3 сентября для ознакомления с делом. Защита настаивает на необоснованности отказа следствия в допросе ключевых свидетелей, которые могли бы подтвердить невиновность обвиняемого. Представители Попова требуют прекращения дела или проведения дополнительного расследования, поскольку его причастность к мошенничеству не доказана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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