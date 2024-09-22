Врач-трихолог рассказала, какой уход требуется волосам осенью

Врач-трихолог Толстоносова: осенью за волосами нужно ухаживать при помощи масел
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Без солнца волосы становятся ломкими и тусклыми
Без солнца волосы становятся ломкими и тусклыми Фото:

Витаминные комплексы являются отличным дополнением к комплексу ухода за волосами в осенний период. Этим и другими советами с россиянами поделилась врач-трихолог Виктория Толстоносова.

«Состав комплексов должен содержать витамин А, витамины Е, D, C, а также группы B и микроэлементы. Обязательно должен быть йод, цинк, селен. Все это способно стимулировать выработку коллагена для укрепления волос, обеспечивая густоту, рост и объем без повреждений», — пояснила врач в интервью радио Sputnik.

По словам Толстоносовой, для сухих и поврежденных волос нужно регулярно использовать увлажняющие и питательные маски. А волосы блондинок осенью требуют особенного ухода. По мнению эксперта, девушкам со светлыми волосами лучше использовать безсульфатные шампуни.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева раскрыла, что происходит в организме человека из-за дефицита витамина D. По словам терапевта Сабины Дельмановой, чтобы не заболеть зимой и осенью, в рацион следует добавить морепродукты, овощи и фрукты.

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Витаминные комплексы являются отличным дополнением к комплексу ухода за волосами в осенний период. Этим и другими советами с россиянами поделилась врач-трихолог Виктория Толстоносова. «Состав комплексов должен содержать витамин А, витамины Е, D, C, а также группы B и микроэлементы. Обязательно должен быть йод, цинк, селен. Все это способно стимулировать выработку коллагена для укрепления волос, обеспечивая густоту, рост и объем без повреждений», — пояснила врач в интервью радио Sputnik. По словам Толстоносовой, для сухих и поврежденных волос нужно регулярно использовать увлажняющие и питательные маски. А волосы блондинок осенью требуют особенного ухода. По мнению эксперта, девушкам со светлыми волосами лучше использовать безсульфатные шампуни. Ранее врач и телеведущая Елена Малышева раскрыла, что происходит в организме человека из-за дефицита витамина D. По словам терапевта Сабины Дельмановой, чтобы не заболеть зимой и осенью, в рацион следует добавить морепродукты, овощи и фрукты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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