Врач-трихолог рассказала, какой уход требуется волосам осенью

Витаминные комплексы являются отличным дополнением к комплексу ухода за волосами в осенний период. Этим и другими советами с россиянами поделилась врач-трихолог Виктория Толстоносова.
«Состав комплексов должен содержать витамин А, витамины Е, D, C, а также группы B и микроэлементы. Обязательно должен быть йод, цинк, селен. Все это способно стимулировать выработку коллагена для укрепления волос, обеспечивая густоту, рост и объем без повреждений», — пояснила врач в интервью радио Sputnik.
По словам Толстоносовой, для сухих и поврежденных волос нужно регулярно использовать увлажняющие и питательные маски. А волосы блондинок осенью требуют особенного ухода. По мнению эксперта, девушкам со светлыми волосами лучше использовать безсульфатные шампуни.
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