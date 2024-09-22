Военные Израиля захватили офис телеканала Al Jazeera и запретили вещание

Военные израильской армии (ЦАХАЛ) зашли в офис Al Jazeera в Рамалле и потребовали прекратить вещание на 45 дней. Об этом сообщает сам телеканал.
«Израильские силы провели рейд в офисе „Аль-Джазиры“ в Рамалле на оккупированном Западном берегу реки Иордан и наложили запрет на 45 дней. Вооруженные до зубов израильские солдаты в масках вошли в здание и передали приказ рано утром в воскресенье», — передает Al Jazeera.
Военная цензура Израиля запретила публиковать подробности массированного удара по северу Израиля. Ранее стало известно, что удар нанесла ливанская группировка «Хезболла», было выпущено около 10 ракет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.