Военные Израиля захватили офис телеканала Al Jazeera и запретили вещание

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Израиль ранее ввел цензуру на освещение ударов по северу страны
Израиль ранее ввел цензуру на освещение ударов по северу страны Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Военные израильской армии (ЦАХАЛ) зашли в офис Al Jazeera в Рамалле и потребовали прекратить вещание на 45 дней. Об этом сообщает сам телеканал.

«Израильские силы провели рейд в офисе „Аль-Джазиры“ в Рамалле на оккупированном Западном берегу реки Иордан и наложили запрет на 45 дней. Вооруженные до зубов израильские солдаты в масках вошли в здание и передали приказ рано утром в воскресенье», — передает Al Jazeera.

Военная цензура Израиля запретила публиковать подробности массированного удара по северу Израиля. Ранее стало известно, что удар нанесла ливанская группировка «Хезболла», было выпущено около 10 ракет.

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Военные израильской армии (ЦАХАЛ) зашли в офис Al Jazeera в Рамалле и потребовали прекратить вещание на 45 дней. Об этом сообщает сам телеканал. «Израильские силы провели рейд в офисе „Аль-Джазиры“ в Рамалле на оккупированном Западном берегу реки Иордан и наложили запрет на 45 дней. Вооруженные до зубов израильские солдаты в масках вошли в здание и передали приказ рано утром в воскресенье», — передает Al Jazeera. Военная цензура Израиля запретила публиковать подробности массированного удара по северу Израиля. Ранее стало известно, что удар нанесла ливанская группировка «Хезболла», было выпущено около 10 ракет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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