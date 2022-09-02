02 сентября 2022

Минюст РФ признал Макаревича, Шаца и Гордона иноагентами

Минюст РФ внес Макаревича, Гордееву, Гордона и Шаца иностранными агентами
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Минюст внес Андрея Макаревича в список физлиц иностранных агентов Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Министерство юстиции России признало иностранными агентами певца Андрея Макаревича, шоумена Михаила Шаца и украинского журналиста Дмитрия Гордона иностранными агентами. Список опубликован на официальном сайте ведомства.

Минюст внес в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов Андрея Макаревича, Дмитрия Гордона и писательницу Катерину Гордееву. Также иноагентами признали экс-директора «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Ивана Жданова, предпринимателя Бориса Зимина и оппозиционера Федора Крашенинникова, а Михаил Шац был внесен в реестр СМИ-иноагентов.

Ранее сообщалось, что в реестр СМИ-иноагентов был внесен рэпер Face (Иван Дремин). В апреле иностранными агентами признали блогера Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман. Также в список СМИ-иноагентов попали бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, журналист Александр Невзоров. В июне Лазарева и Шац покинули Россию из-за своего отношения к спецоперации на Украине. В этом же месяце Минюст признал Татьяну Лазареву иностранным агентом, пишет RT. Макаревич также осуждал российскую спецоперацию, из-за чего мигрировал из РФ в Израиль.

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Министерство юстиции России признало иностранными агентами певца Андрея Макаревича, шоумена Михаила Шаца и украинского журналиста Дмитрия Гордона иностранными агентами. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Минюст внес в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов Андрея Макаревича, Дмитрия Гордона и писательницу Катерину Гордееву. Также иноагентами признали экс-директора «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Ивана Жданова, предпринимателя Бориса Зимина и оппозиционера Федора Крашенинникова, а Михаил Шац был внесен в реестр СМИ-иноагентов. Ранее сообщалось, что в реестр СМИ-иноагентов был внесен рэпер Face (Иван Дремин). В апреле иностранными агентами признали блогера Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман. Также в список СМИ-иноагентов попали бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, журналист Александр Невзоров. В июне Лазарева и Шац покинули Россию из-за своего отношения к спецоперации на Украине. В этом же месяце Минюст признал Татьяну Лазареву иностранным агентом, пишет RT. Макаревич также осуждал российскую спецоперацию, из-за чего мигрировал из РФ в Израиль.
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