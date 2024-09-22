В Японии эвакуируют более 130 тысяч человек из-за ливней

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Эвакуация оставленных животных. Курган, собака, река тобол, форсирование реки
В результате продолжающихся дождей в Японии пропали без вести шесть человек Фото:

В Японии на западе острова Хонсю была объявлена эвакуация в связи с угрозой оползней из-за ливней. 131,4 тысячи человек были доставлены в безопасные районы. Об этом сообщает телеканал NHK.

«Эвакуация объявлена 131,4 тысячи человек в семи городах и поселках префектуры Исикава на западе острова Хонсю», — говорится в материале. В результате схода оползней и разлива рек погиб один человек, еще шесть числятся без вести пропавшими.

Также из-за мощных ливней без электричества и связи остались шесть домохозяйств в префектуре Исикава. В частности, основной удар пришелся на поселок Ното и города Вадзима и Судзу, которые ранее пострадали из-за мощного землетрясения в январе.

До этого эвакуацию для 313,7 тысячи жителей объявили в городе Наха в Японии в связи с угрозой оползней из-за ливней. Власти объявили четвертый из пяти возможных уровень угрозы, передает RT.

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В Японии на западе острова Хонсю была объявлена эвакуация в связи с угрозой оползней из-за ливней. 131,4 тысячи человек были доставлены в безопасные районы. Об этом сообщает телеканал NHK. «Эвакуация объявлена 131,4 тысячи человек в семи городах и поселках префектуры Исикава на западе острова Хонсю», — говорится в материале. В результате схода оползней и разлива рек погиб один человек, еще шесть числятся без вести пропавшими. Также из-за мощных ливней без электричества и связи остались шесть домохозяйств в префектуре Исикава. В частности, основной удар пришелся на поселок Ното и города Вадзима и Судзу, которые ранее пострадали из-за мощного землетрясения в январе. До этого эвакуацию для 313,7 тысячи жителей объявили в городе Наха в Японии в связи с угрозой оползней из-за ливней. Власти объявили четвертый из пяти возможных уровень угрозы, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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