В Японии эвакуируют более 130 тысяч человек из-за ливней

22 сентября 2024 в 08:38 Размер текста - 17 +

В результате продолжающихся дождей в Японии пропали без вести шесть человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Японии на западе острова Хонсю была объявлена эвакуация в связи с угрозой оползней из-за ливней. 131,4 тысячи человек были доставлены в безопасные районы. Об этом сообщает телеканал NHK. «Эвакуация объявлена 131,4 тысячи человек в семи городах и поселках префектуры Исикава на западе острова Хонсю», — говорится в материале . В результате схода оползней и разлива рек погиб один человек, еще шесть числятся без вести пропавшими. Также из-за мощных ливней без электричества и связи остались шесть домохозяйств в префектуре Исикава. В частности, основной удар пришелся на поселок Ното и города Вадзима и Судзу, которые ранее пострадали из-за мощного землетрясения в январе. До этого эвакуацию для 313,7 тысячи жителей объявили в городе Наха в Японии в связи с угрозой оползней из-за ливней. Власти объявили четвертый из пяти возможных уровень угрозы, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Японии на западе острова Хонсю была объявлена эвакуация в связи с угрозой оползней из-за ливней. 131,4 тысячи человек были доставлены в безопасные районы. Об этом сообщает телеканал NHK. «Эвакуация объявлена 131,4 тысячи человек в семи городах и поселках префектуры Исикава на западе острова Хонсю», — говорится в материале. В результате схода оползней и разлива рек погиб один человек, еще шесть числятся без вести пропавшими. Также из-за мощных ливней без электричества и связи остались шесть домохозяйств в префектуре Исикава. В частности, основной удар пришелся на поселок Ното и города Вадзима и Судзу, которые ранее пострадали из-за мощного землетрясения в январе. До этого эвакуацию для 313,7 тысячи жителей объявили в городе Наха в Японии в связи с угрозой оползней из-за ливней. Власти объявили четвертый из пяти возможных уровень угрозы, передает RT.