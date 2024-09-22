ЦАХАЛ заявил, что более 100 ракет было запущено утром по Израилю из Ливана

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В ЦАХАЛ заявили об ударах по территории страны со стороны Ливана из-за эскалации конфликта Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Армия Ливана на фоне нового этапа противостояния израильской армии выпустила за утро 22 сентября свыше 100 ракет по территории страны. Об этом сообщили в ЦАХАЛ.

«Более 100 ракет были запущены утром по Израилю из Ливана», — заявили в ЦАХАЛ. Информацию передает ТАСС.

Израиль объявил о пересмотре своей стратегии в противостоянии с «Хезболлой». В рамках этого, израильская сторона отказывается от ранее установленных красных линий. Советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман подчеркнул, что теперь любой радикал, который не откажется от намерений нападать на Израиль, может быть уничтожен.

Армия Израиля 21 сентября сообщила, что в течение дня атаковала около 180 объектов «Хезболлы». В ходе авиаудара было убито 15 членов движения и командующий спецоперациями Ибрагим Акилем, передает «Национальная служба новостей».

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Армия Ливана на фоне нового этапа противостояния израильской армии выпустила за утро 22 сентября свыше 100 ракет по территории страны. Об этом сообщили в ЦАХАЛ. «Более 100 ракет были запущены утром по Израилю из Ливана», — заявили в ЦАХАЛ. Информацию передает ТАСС. Израиль объявил о пересмотре своей стратегии в противостоянии с «Хезболлой». В рамках этого, израильская сторона отказывается от ранее установленных красных линий. Советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман подчеркнул, что теперь любой радикал, который не откажется от намерений нападать на Израиль, может быть уничтожен. Армия Израиля 21 сентября сообщила, что в течение дня атаковала около 180 объектов «Хезболлы». В ходе авиаудара было убито 15 членов движения и командующий спецоперациями Ибрагим Акилем, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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