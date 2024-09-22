ЦАХАЛ заявил, что более 100 ракет было запущено утром по Израилю из Ливана

Армия Ливана на фоне нового этапа противостояния израильской армии выпустила за утро 22 сентября свыше 100 ракет по территории страны. Об этом сообщили в ЦАХАЛ.
«Более 100 ракет были запущены утром по Израилю из Ливана», — заявили в ЦАХАЛ. Информацию передает ТАСС.
Израиль объявил о пересмотре своей стратегии в противостоянии с «Хезболлой». В рамках этого, израильская сторона отказывается от ранее установленных красных линий. Советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман подчеркнул, что теперь любой радикал, который не откажется от намерений нападать на Израиль, может быть уничтожен.
Армия Израиля 21 сентября сообщила, что в течение дня атаковала около 180 объектов «Хезболлы». В ходе авиаудара было убито 15 членов движения и командующий спецоперациями Ибрагим Акилем, передает «Национальная служба новостей».
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