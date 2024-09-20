20 сентября 2024

Израиль перешел на новый уровень противостояния с «Хезболлой»

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В Израиле заявили об отсутствии красных линий
В Израиле заявили об отсутствии красных линий Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Израиль объявил о новом этапе в противостоянии с ливанским движением «Хезболлах», отказавшись от прежних красных линий. Об этом заявил советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

«Больше нет прошлых красных линий, и каждый террорист „Хезболлах“ или любой другой враждебной силы севернее наших границ отныне является легитимной целью», — написал Гендельман в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что любой радикал, который не откажется от нападения на Израиль, может быть уничтожен.

Северные районы Израиля подверглись обстрелам со стороны Ливана. В сторону этих территорий было выпущено около 140 снарядов. В ответ на атаку «Хезболла» армия обороны Израиля ударила по Бейруту в Ливане. 

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Израиль объявил о новом этапе в противостоянии с ливанским движением «Хезболлах», отказавшись от прежних красных линий. Об этом заявил советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман. «Больше нет прошлых красных линий, и каждый террорист „Хезболлах“ или любой другой враждебной силы севернее наших границ отныне является легитимной целью», — написал Гендельман в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что любой радикал, который не откажется от нападения на Израиль, может быть уничтожен. Северные районы Израиля подверглись обстрелам со стороны Ливана. В сторону этих территорий было выпущено около 140 снарядов. В ответ на атаку «Хезболла» армия обороны Израиля ударила по Бейруту в Ливане. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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