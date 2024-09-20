Израиль перешел на новый уровень противостояния с «Хезболлой»

Израиль объявил о новом этапе в противостоянии с ливанским движением «Хезболлах», отказавшись от прежних красных линий. Об этом заявил советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.
«Больше нет прошлых красных линий, и каждый террорист „Хезболлах“ или любой другой враждебной силы севернее наших границ отныне является легитимной целью», — написал Гендельман в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что любой радикал, который не откажется от нападения на Израиль, может быть уничтожен.
Северные районы Израиля подверглись обстрелам со стороны Ливана. В сторону этих территорий было выпущено около 140 снарядов. В ответ на атаку «Хезболла» армия обороны Израиля ударила по Бейруту в Ливане.
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