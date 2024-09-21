Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух подростков при пожаре, который произошел в поселке Бокситы Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«По данному факту следственным отделом по города Североуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначается комплекс экспертиз», — пояснили в СК по Свердловской области.
Следователи вместе с МЧС выясняют, где был очаг возгорания и какова причина гибели двух детей в ходе судебно-медицинских экспертиз. Расследование контролирует и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константин Мирошниченко. Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, личности всех участников сотрудниками полиции уже установлены.
Инцидент произошел ночью 22 сентября. В поселке Бокситы загорелся частный дом, в котором, как минимум, находилось двое подростков. Оба погибли. В доме не было пожарного извещателя. «Пять вдохов едкого дыма стали смертельными», — пояснили в МЧС России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!