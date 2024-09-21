Свердловский СК возбудил дело после гибели двух подростков при пожаре. Фото

22 сентября 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

СК работает совместно с МЧС, выясняя точное место очага возгорания (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух подростков при пожаре, который произошел в поселке Бокситы Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «По данному факту следственным отделом по города Североуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначается комплекс экспертиз», — пояснили в СК по Свердловской области. Следователи вместе с МЧС выясняют, где был очаг возгорания и какова причина гибели двух детей в ходе судебно-медицинских экспертиз. Расследование контролирует и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константин Мирошниченко. Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, личности всех участников сотрудниками полиции уже установлены. Инцидент произошел ночью 22 сентября. В поселке Бокситы загорелся частный дом, в котором, как минимум, находилось двое подростков. Оба погибли. В доме не было пожарного извещателя. «Пять вдохов едкого дыма стали смертельными», — пояснили в МЧС России. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух подростков при пожаре, который произошел в поселке Бокситы Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «По данному факту следственным отделом по города Североуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначается комплекс экспертиз», — пояснили в СК по Свердловской области. Следователи вместе с МЧС выясняют, где был очаг возгорания и какова причина гибели двух детей в ходе судебно-медицинских экспертиз. Расследование контролирует и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константин Мирошниченко. Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, личности всех участников сотрудниками полиции уже установлены. Инцидент произошел ночью 22 сентября. В поселке Бокситы загорелся частный дом, в котором, как минимум, находилось двое подростков. Оба погибли. В доме не было пожарного извещателя. «Пять вдохов едкого дыма стали смертельными», — пояснили в МЧС России.