Песков: Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца

22 сентября 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Песков уверен, что западные страны, в том числе США, будут до последнего вести военный конфликт с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны, в том числе США, планируют вести вооруженный конфликт с Россией до «последнего украинца». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление генсека НАТО Йенс Столтенберга об отсутствии «красных линий» в ударах вглубь РФ. «Ну, смотрите, они, во-первых, одержимы идеей воевать с нами до последнего украинца, эта одержимость, она проявляется у всех по-разному», — заявил Песков. Его слова опубликованы в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Песков также раскритиковал заявления Столтенберга, назвав их безответственными. Ранее Столтенберг заявил, что не видит «красных линий» в ударах ВСУ в глубь России. Он поддержал предоставление Украине ракет большой дальности в целях самозащиты. Однако Путин не раз отмечал, что такое решение может привести к эскалации и втянуть альянс в вооруженный конфликт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слабоумием и отвагой слова Столтенберга, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные страны, в том числе США, планируют вести вооруженный конфликт с Россией до «последнего украинца». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление генсека НАТО Йенс Столтенберга об отсутствии «красных линий» в ударах вглубь РФ. «Ну, смотрите, они, во-первых, одержимы идеей воевать с нами до последнего украинца, эта одержимость, она проявляется у всех по-разному», — заявил Песков. Его слова опубликованы в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Песков также раскритиковал заявления Столтенберга, назвав их безответственными. Ранее Столтенберг заявил, что не видит «красных линий» в ударах ВСУ в глубь России. Он поддержал предоставление Украине ракет большой дальности в целях самозащиты. Однако Путин не раз отмечал, что такое решение может привести к эскалации и втянуть альянс в вооруженный конфликт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слабоумием и отвагой слова Столтенберга, передает RT.