Песков: Запад одержим идеей воевать с Россией до последнего украинца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Песков уверен, что западные страны, в том числе США, будут до последнего вести военный конфликт с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные страны, в том числе США, планируют вести вооруженный конфликт с Россией до «последнего украинца». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление генсека НАТО Йенс Столтенберга об отсутствии «красных линий» в ударах вглубь РФ.

«Ну, смотрите, они, во-первых, одержимы идеей воевать с нами до последнего украинца, эта одержимость, она проявляется у всех по-разному», — заявил Песков. Его слова опубликованы в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Песков также раскритиковал заявления Столтенберга, назвав их безответственными.

Ранее Столтенберг заявил, что не видит «красных линий» в ударах ВСУ в глубь России. Он поддержал предоставление Украине ракет большой дальности в целях самозащиты. Однако Путин не раз отмечал, что такое решение может привести к эскалации и втянуть альянс в вооруженный конфликт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слабоумием и отвагой слова Столтенберга, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Западные страны, в том числе США, планируют вести вооруженный конфликт с Россией до «последнего украинца». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление генсека НАТО Йенс Столтенберга об отсутствии «красных линий» в ударах вглубь РФ. «Ну, смотрите, они, во-первых, одержимы идеей воевать с нами до последнего украинца, эта одержимость, она проявляется у всех по-разному», — заявил Песков. Его слова опубликованы в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Песков также раскритиковал заявления Столтенберга, назвав их безответственными. Ранее Столтенберг заявил, что не видит «красных линий» в ударах ВСУ в глубь России. Он поддержал предоставление Украине ракет большой дальности в целях самозащиты. Однако Путин не раз отмечал, что такое решение может привести к эскалации и втянуть альянс в вооруженный конфликт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слабоумием и отвагой слова Столтенберга, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...