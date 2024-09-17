Генсек НАТО не видит «красных линий» в ударах ВСУ вглубь России

Столтенберг: удары Украины ракетами вглубь России не эскалируют конфликт

17 сентября 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

По мнению Йенса Столтенберга, Владимир Путин уже много раз переходил «красные линии» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России не станет чертой, влекущей за собой эскалацию конфликта. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью с журналистами. «Он [Столтенберг] отверг предупреждение президента РФ Владимира Путина о том, что использование ракеты станет „красной чертой“, после которой Россия окажется „в войне“ с НАТО», — цитируют авторы The Times слова Столтенберга. По мнению Генсека альянса, он [Путин] уже много раз объявлял «красные линии», и он не шел на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение в конфликт союзников по НАТО. Столтенберг поддержал предоставление Украине дальнобойных ракет, считая, что их применение не втянет альянс в конфликт с Россией. Ранее Столтенберг заявлял, что альянс не командует ВСУ и не причастен к их нападению на Курскую область, несмотря на беспрецедентную помощь Украине. Столтенберг подчеркнул, что решение о начале боевых действий принимают сами украинцы, а НАТО лишь консультирует и готовит украинских военных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России не станет чертой, влекущей за собой эскалацию конфликта. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью с журналистами. «Он [Столтенберг] отверг предупреждение президента РФ Владимира Путина о том, что использование ракеты станет „красной чертой“, после которой Россия окажется „в войне“ с НАТО», — цитируют авторы The Times слова Столтенберга. По мнению Генсека альянса, он [Путин] уже много раз объявлял «красные линии», и он не шел на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение в конфликт союзников по НАТО. Столтенберг поддержал предоставление Украине дальнобойных ракет, считая, что их применение не втянет альянс в конфликт с Россией. Ранее Столтенберг заявлял, что альянс не командует ВСУ и не причастен к их нападению на Курскую область, несмотря на беспрецедентную помощь Украине. Столтенберг подчеркнул, что решение о начале боевых действий принимают сами украинцы, а НАТО лишь консультирует и готовит украинских военных.