«Выстрелили в воздух»: в Екатеринбурге дружинники разогнали тусовку в заброшенном здании. Видео

Добровольная народная дружина устроила стрельбу на вечеринке в Екатеринбурге

22 сентября 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Посетители концерта не ожидали, что придут представители ДНД (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге представители Добровольной народной дружины (ДНД) во время рейв-вечеринки в заброшенном здании, где проходил концерт исполнителя Rebal, проявили агрессивное поведение, стреляя в воздух и угрожая участникам. По словам очевидцев, их уложили лицом в пол. «Под конец всей программы нас предупредили, что скоро приедет полиция и лучше все закончить, но потом неожиданно ворвались ДНД. Они несколько раз выстрелили в воздух, также угрожали людям оружием, уложили всех лицом в пол, удалили беззащитного человека, материли всех, удерживали, никто не представился и не предъявил документы. Я 4 раза звонила в 112 и просила прислать к нам настоящую полицию. В итоге к нам приехала Росгвардия, а не полиция и сказали, что они не могут принимать заявления от людей, поздоровались по-дружески с ДНД (как будто знакомы) и отпустили их и постепенно нас тоже начали отпускать», — передает слова одного из очевидцев telegram-канал «Свет Екатеринбург». Одного из участников избили, у него опухло лицо. Сотрудники Росгвардии предложили ему написать заявление. Накануне в этих же заброшенных ангарах за управлением Свердловской железной дороги сорвалась выставка современного искусства «Zabroshka: Энтропия», после которой и должно было пройти выступление Rebal. Тогда на выставку пожаловалась местная охрана, после чего приехала полиция, а организаторы в спешке выпустили заявление об отмене мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге представители Добровольной народной дружины (ДНД) во время рейв-вечеринки в заброшенном здании, где проходил концерт исполнителя Rebal, проявили агрессивное поведение, стреляя в воздух и угрожая участникам. По словам очевидцев, их уложили лицом в пол. «Под конец всей программы нас предупредили, что скоро приедет полиция и лучше все закончить, но потом неожиданно ворвались ДНД. Они несколько раз выстрелили в воздух, также угрожали людям оружием, уложили всех лицом в пол, удалили беззащитного человека, материли всех, удерживали, никто не представился и не предъявил документы. Я 4 раза звонила в 112 и просила прислать к нам настоящую полицию. В итоге к нам приехала Росгвардия, а не полиция и сказали, что они не могут принимать заявления от людей, поздоровались по-дружески с ДНД (как будто знакомы) и отпустили их и постепенно нас тоже начали отпускать», — передает слова одного из очевидцев telegram-канал «Свет Екатеринбург». Одного из участников избили, у него опухло лицо. Сотрудники Росгвардии предложили ему написать заявление. Накануне в этих же заброшенных ангарах за управлением Свердловской железной дороги сорвалась выставка современного искусства «Zabroshka: Энтропия», после которой и должно было пройти выступление Rebal. Тогда на выставку пожаловалась местная охрана, после чего приехала полиция, а организаторы в спешке выпустили заявление об отмене мероприятия.