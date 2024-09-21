21 сентября 2024

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

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Глава Екатеринбурга в парке Маяковского. Екатеринбург , зонт, непогода, дождливая погода, ветер, дождь
Штормовое предупреждение объявляют второй день подряд (архивное фото) Фото:

В Свердловской области 23 сентября ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщили в telegram-канале регионального МЧС.

«23 сентября местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с», — говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют местным жителям принять меры предосторожности и оставаться в помещениях.

Ранее уже объявляли штормовое предупреждение для свердловчан на 22 сентября с сильным ветром до 18 м/с. В этот день на нескольких улицах Екатеринбурга встали трамваи из-за оборванных проводов.

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В Свердловской области 23 сентября ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщили в telegram-канале регионального МЧС. «23 сентября местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с», — говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют местным жителям принять меры предосторожности и оставаться в помещениях. Ранее уже объявляли штормовое предупреждение для свердловчан на 22 сентября с сильным ветром до 18 м/с. В этот день на нескольких улицах Екатеринбурга встали трамваи из-за оборванных проводов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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