В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

В Свердловской области 23 сентября ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщили в telegram-канале регионального МЧС.
«23 сентября местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с», — говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют местным жителям принять меры предосторожности и оставаться в помещениях.
Ранее уже объявляли штормовое предупреждение для свердловчан на 22 сентября с сильным ветром до 18 м/с. В этот день на нескольких улицах Екатеринбурга встали трамваи из-за оборванных проводов.
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