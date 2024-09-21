В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

22 сентября 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Штормовое предупреждение объявляют второй день подряд (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области 23 сентября ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщили в telegram-канале регионального МЧС. «23 сентября местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с», — говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют местным жителям принять меры предосторожности и оставаться в помещениях. Ранее уже объявляли штормовое предупреждение для свердловчан на 22 сентября с сильным ветром до 18 м/с. В этот день на нескольких улицах Екатеринбурга встали трамваи из-за оборванных проводов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 23 сентября ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщили в telegram-канале регионального МЧС. «23 сентября местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с», — говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют местным жителям принять меры предосторожности и оставаться в помещениях. Ранее уже объявляли штормовое предупреждение для свердловчан на 22 сентября с сильным ветром до 18 м/с. В этот день на нескольких улицах Екатеринбурга встали трамваи из-за оборванных проводов.