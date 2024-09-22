Президент FIDE Дворкович отказался вести заседание о снятии санкций с россиян

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ИННОПРОМ-2021, Аркадий Дворкович. Екатеринбург, дворкович аркадий
Аркадий Дворкович заявил, что не желает вести заседание по поводу снятия санкций с россиян Фото:

Президент Международной шахматной федерации (FIDE), гражданин РФ Аркадий Дворкович решил не вести заседание организации по поводу снятия санкций с россиян для дальнейшего их допуска к турнирам. Об этом сообщил сам Дворкович.

«Учитывая, что речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу», — заявил Дворкович. Его слова приводит ТАСС. Вместо него заседание проведет вице-президент организации индиец Вишванатан Ананд.

Ранее совет FIDE порекомендовал допустить детей из России до командных турниров. То же самое касается и граждан Беларуси.

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Президент Международной шахматной федерации (FIDE), гражданин РФ Аркадий Дворкович решил не вести заседание организации по поводу снятия санкций с россиян для дальнейшего их допуска к турнирам. Об этом сообщил сам Дворкович. «Учитывая, что речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу», — заявил Дворкович. Его слова приводит ТАСС. Вместо него заседание проведет вице-президент организации индиец Вишванатан Ананд. Ранее совет FIDE порекомендовал допустить детей из России до командных турниров. То же самое касается и граждан Беларуси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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