Президент FIDE Дворкович отказался вести заседание о снятии санкций с россиян

22 сентября 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Аркадий Дворкович заявил, что не желает вести заседание по поводу снятия санкций с россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент Международной шахматной федерации (FIDE), гражданин РФ Аркадий Дворкович решил не вести заседание организации по поводу снятия санкций с россиян для дальнейшего их допуска к турнирам. Об этом сообщил сам Дворкович. «Учитывая, что речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу», — заявил Дворкович. Его слова приводит ТАСС. Вместо него заседание проведет вице-президент организации индиец Вишванатан Ананд. Ранее совет FIDE порекомендовал допустить детей из России до командных турниров. То же самое касается и граждан Беларуси. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Международной шахматной федерации (FIDE), гражданин РФ Аркадий Дворкович решил не вести заседание организации по поводу снятия санкций с россиян для дальнейшего их допуска к турнирам. Об этом сообщил сам Дворкович. «Учитывая, что речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу», — заявил Дворкович. Его слова приводит ТАСС. Вместо него заседание проведет вице-президент организации индиец Вишванатан Ананд. Ранее совет FIDE порекомендовал допустить детей из России до командных турниров. То же самое касается и граждан Беларуси.