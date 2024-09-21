21 сентября 2024

Курганская спортсменка Васильева стала чемпионкой Азии. Фото

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Топ-5 упражнений для жителей города от мастера спорта Анны Васильевой. Курган, Анна Васильева
Анна Васильева победила в Бишкеке Фото:

Спортсменка Анна Васильева из Кургана стала чемпионкой Азии, победив в дисциплине «жим» с результатом 130 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«На чемпионате Азии в весовой категории 69 килограммов воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва №1 стала победительницей в дисциплине „жим“ с результатом 130 килограммов. Соревнования проходят в Бишкеке (Киргизия)», — сообщили в telegram-канале правительства.

Сообщалось, что чемпионка России по пауэрлифтингу Анна Васильева взяла золотую медаль в Обнинске. Она победила в весовой категории до 69 килограммов с суммой троеборья 530 килограммов.

Анна Васильева стала чемпионкой Азии
Анна Васильева стала чемпионкой Азии

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Спортсменка Анна Васильева из Кургана стала чемпионкой Азии, победив в дисциплине «жим» с результатом 130 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «На чемпионате Азии в весовой категории 69 килограммов воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва №1 стала победительницей в дисциплине „жим“ с результатом 130 килограммов. Соревнования проходят в Бишкеке (Киргизия)», — сообщили в telegram-канале правительства. Сообщалось, что чемпионка России по пауэрлифтингу Анна Васильева взяла золотую медаль в Обнинске. Она победила в весовой категории до 69 килограммов с суммой троеборья 530 килограммов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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