Анна Васильева победила в Бишкеке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спортсменка Анна Васильева из Кургана стала чемпионкой Азии, победив в дисциплине «жим» с результатом 130 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«На чемпионате Азии в весовой категории 69 килограммов воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва №1 стала победительницей в дисциплине „жим“ с результатом 130 килограммов. Соревнования проходят в Бишкеке (Киргизия)», — сообщили в telegram-канале правительства.

Сообщалось, что чемпионка России по пауэрлифтингу Анна Васильева взяла золотую медаль в Обнинске. Она победила в весовой категории до 69 килограммов с суммой троеборья 530 килограммов.

Анна Васильева стала чемпионкой Азии Правительство Курганской области, telegram