21 сентября 2024
20 сентября 2024

МЧС поделилось кадрами тушения пожара на улице Степная в Тюмени. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь полыхает на площади примерно в 400 квадратных метров (Архивное фото)
Огонь полыхает на площади примерно в 400 квадратных метров (Архивное фото) Фото:

МЧС Тюменской области поделились кадрами с тушения возгорания на улице Степная в Тюмени. На данный момент горит примерно 400 квадратных метров, сообщили в региональном МЧС. 

«В настоящее время площадь пожара составляет около 400 квадратных метров. Тушение пожара осложняется плотной застройкой», — рассказали в telegram-канале министерства. 

Ранее URA.RU сообщало, что в частном секторе на улице Степная горит несколько построек. На месте работают МЧС. Представители силовых структур из-за пожара перекрыли Московский тракт. 

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МЧС Тюменской области поделились кадрами с тушения возгорания на улице Степная в Тюмени. На данный момент горит примерно 400 квадратных метров, сообщили в региональном МЧС.  «В настоящее время площадь пожара составляет около 400 квадратных метров. Тушение пожара осложняется плотной застройкой», — рассказали в telegram-канале министерства.  Ранее URA.RU сообщало, что в частном секторе на улице Степная горит несколько построек. На месте работают МЧС. Представители силовых структур из-за пожара перекрыли Московский тракт. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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