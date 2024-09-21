Огонь полыхает на площади примерно в 400 квадратных метров (Архивное фото)
МЧС Тюменской области поделились кадрами с тушения возгорания на улице Степная в Тюмени. На данный момент горит примерно 400 квадратных метров, сообщили в региональном МЧС.
«В настоящее время площадь пожара составляет около 400 квадратных метров. Тушение пожара осложняется плотной застройкой», — рассказали в telegram-канале министерства.
Ранее URA.RU сообщало, что в частном секторе на улице Степная горит несколько построек. На месте работают МЧС. Представители силовых структур из-за пожара перекрыли Московский тракт.
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