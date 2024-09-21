В Тюмени горит несколько домов в частном секторе. Возгорание случилось на улице Степная в Тюмени, сообщает МЧС Тюменской области.
«Сотрудники МЧС России тушат пожар на ул. Степной в Тюмени. Сообщение о пожаре в бане поступило в пятом часу дня 22 сентября 2024 года», — сообщили в telegram-канале МЧС.
К моменту прибытия пожарных огонь уже перекинулся на соседние хозяйственные постройки. На месте работает 9 единиц техники и более 20 сотрудников ГУ МЧС. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.
По словам очевидцев, на месте пожара перекрыто движение на Московском тракте. Дорогу перекрыли в обе стороны.
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