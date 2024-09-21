21 сентября 2024
20 сентября 2024

В Тюмени вспыхнули несколько построек в частном секторе. Видео

В Тюмени горит несколько построек
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте уже работают сотрудники МЧС
На месте уже работают сотрудники МЧС Фото:

В Тюмени горит несколько домов в частном секторе. Возгорание случилось на улице Степная в Тюмени, сообщает МЧС Тюменской области. 

«Сотрудники МЧС России тушат пожар на ул. Степной в Тюмени. Сообщение о пожаре в бане поступило в пятом часу дня 22 сентября 2024 года», — сообщили в telegram-канале МЧС.

К моменту прибытия пожарных огонь уже перекинулся на соседние хозяйственные постройки. На месте работает 9 единиц техники и более 20 сотрудников ГУ МЧС. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.

По словам очевидцев, на месте пожара перекрыто движение на Московском тракте. Дорогу перекрыли в обе стороны.

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В Тюмени горит несколько домов в частном секторе. Возгорание случилось на улице Степная в Тюмени, сообщает МЧС Тюменской области.  «Сотрудники МЧС России тушат пожар на ул. Степной в Тюмени. Сообщение о пожаре в бане поступило в пятом часу дня 22 сентября 2024 года», — сообщили в telegram-канале МЧС. К моменту прибытия пожарных огонь уже перекинулся на соседние хозяйственные постройки. На месте работает 9 единиц техники и более 20 сотрудников ГУ МЧС. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало. По словам очевидцев, на месте пожара перекрыто движение на Московском тракте. Дорогу перекрыли в обе стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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