Shot: разгромивший могилу Александра Маслякова находился под наркотиками

Неизвестный, разгромивший могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил telegarm-канал Shot.
«Предварительно, мужчина находится под наркотиками», — сообщил telegarm-канал. Там же отметили, что мужчина уже доставлен в отделение полиции.
Ранее сообщалось, что на Новодевичьем кладбище неизвестный мужчина вырвал крест с могилы легенды КВН. Вандал также разбросал цветы и перенес фотографии.
Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года. Похороны состоялись 11 сентября на Новодевичьем кладбище.
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