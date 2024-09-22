Shot: разгромивший могилу Александра Маслякова находился под наркотиками

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Неизвестный 22 сентября разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище
Неизвестный 22 сентября разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище Фото:

Неизвестный, разгромивший могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил telegarm-канал Shot.

«Предварительно, мужчина находится под наркотиками», — сообщил telegarm-канал. Там же отметили, что мужчина уже доставлен в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что на Новодевичьем кладбище неизвестный мужчина вырвал крест с могилы легенды КВН. Вандал также разбросал цветы и перенес фотографии. 

Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года. Похороны состоялись 11 сентября на Новодевичьем кладбище.

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Неизвестный, разгромивший могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил telegarm-канал Shot. «Предварительно, мужчина находится под наркотиками», — сообщил telegarm-канал. Там же отметили, что мужчина уже доставлен в отделение полиции. Ранее сообщалось, что на Новодевичьем кладбище неизвестный мужчина вырвал крест с могилы легенды КВН. Вандал также разбросал цветы и перенес фотографии.  Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года. Похороны состоялись 11 сентября на Новодевичьем кладбище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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