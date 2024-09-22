Один полицейский погиб после подрыва сопровождающей посла РФ машины

В пакистанском округе Сват при подрыве машины, сопровождающей посла РФ Альберта Хорева, погиб полицейский, еще четверо получили ранения. Взрыв был вызван самодельным устройством. Об этом сообщает телеканал Geo TV.
«По меньшей мере один полицейский погиб в результате подрыва самодельного взрывного устройства», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что еще четверо человек пострадали.
Нападение было направлено на кортеж с иностранными дипломатами, включая Альберта Хорева. Сейчас все дипломаты в безопасности и направляются в Исламабад.
Автомобиль сопровождения делегации, в котором находился Альберт Хорев, подорвался на мине в Пакистане 22 сентября по дороге из Мингоры в отель. Хорев участвовал в форуме по развитию туризма в долине Сват.
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